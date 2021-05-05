الصحة بغزة تعلن حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) ليوم الأربعاء

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية ليوم الأربعاء.



وأضافت الوزارة، أن إجمالي الإصابات اليوم بلغ 439 إصابة بعد فحص 1686 عينة بنسبة إصابة بلغت 26%.