الرئيس الإسرائيلي يكلف يائير لابيد بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة





وقال: إنه سيكون من الخطأ إعادة التفويض إلى (كنيست) دون

منح لابيد الفرصة، لتشكيل حكومة مع الأخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي ستعتري هذه المساعي.





وكانت الكتلة المؤيدة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أوصت ريفلين بإعادة التفويض إلى (كنيست).



رام الله - دنيا الوطنكلف الرئيس الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، رؤفين ريفلين، يائير لابيد، بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة.وقال ريفلين، في إعلان متلفز، إنه قرر تكليف لابيد بهذه المهمة نظراً لحصوله على توصية من 56 عضو كنيست، وعلى تعهد رئيس القائمة الموحدة منصور عباس بالتعاون في المساعي لتشكيل الحكومة.