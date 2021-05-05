الرئيس العراقي: بغداد استضافت جولات حوار بين السعودية وإيران خلال الفترة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الأربعاء، أن بغداد استضافت أكثر من جولة حوار واحدة بين السعودية وإيران خلال الفترة الماضية.



وأضاف في تصريحات نقلته وسائل إعلام عربية، الرئيس العراقي: "إيران جارتنا ونريد دمجها في الإطار الإقليمي لكننا نحرص كذلك على سيادتنا".



وكان المتحدث باسم الوزارة، سعید خطيب زادة، أعلن أن طهران مستعدة لإجراء محادثات مع المملكة العربية السعودية على أي مستوى، وستشهد دول المنطقة والدولتان نتيجة هذه المحادثات.