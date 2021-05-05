شؤون فلسطينية

النخالة: القدس أصبحت بأهلها ومرابطيها أكثر قوة والتفافاً حول المقاومة

النخالة: القدس أصبحت بأهلها ومرابطيها أكثر قوة والتفافاً حول المقاومة
زياد النخالة
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، أن مدينة القدس أصبحت بأهلها ومرابطيها أكثر قوة والتفافاً حول المقاومة، متوعدا بـ "قتال الاحتلال الصهيوني حتى تسقط أوهامه وأحلامه".

جاء ذلك في كلمة له، اليوم الأربعاء، خلال مشاركته بمؤتمر (القدس أقرب) المنعقد في العاصمة الإيرانية طهران، لمناسبة يوم القدس العالمي.

وقال النخالة: تحتفل الأمة الإسلامية اليوم، بيوم القدس باعتباره يومًا جامعًا لآمالها وطموحاتها، وتؤكدُ في هذا اليومِ على قدسيةِ المكانِ الذي يرتبطُ بدينِها وعقيدتِها وعبادتِها، وبما تمثلُهُ القدسُ كجزءٍ منْ مثلثِ الوحيِ الإلهيِّ؛ مكةَ، والمدينةِ المنورةِ، والقدسِ، ويرتبطُ بالزمانِ الذي يمثلُ لياليَ القدرِ العظيمةَ، وهو بشيرٌ بوحدةِ الأمةِ التي يجبُ عليها استعادةُ أحدِ أهمِّ عناوينِ وجودِها وسيادتِها منْ سيطرةِ العدوِّ".

وأضاف: أن عملياتِ التطبيعِ أصبحَتْ تشكلُ تهديدًا حقيقيًّا للشعبِ الفلسطينيِّ ووجودِهِ في القدسِ، وأحقيتِهِ على أرضِ فلسطينَ".

وأكد النخالة أن الشعبَ الفلسطينيَّ لا يزالُ يقاومُ على مدى أكثرَ منْ قرنٍ، ويثبتُ يومًا بعدَ يومٍ قدرتَهُ على الصمودِ، ويؤكدُ يومًا بعدَ يومٍ ثباتَهُ على أرضِهِ، وتطورَ مقاومتِهِ التي تتنامى وتكبرُ بفعلِ تضحياتِ الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن المقاومة في فلسطين أصبحَتِ عنوانًا كبيرًا، وركنًا أساسيًّا منْ محورٍ يكبرُ ويتسعُ، و"يغيرُ منْ موازينِ القوى التي كانَتْ مختلةً لصالحِ العدوِّ بشكلٍ كاملٍ، لتصبحَ غزةُ الجغرافيا الصغيرةُ يُحسبُ لها ألفُ حسابٍ في مواجهةِ المشروعِ الصهيونيِّ، ولتصبحَ القدسُ اليومَ، بأهلِها ومرابطيها، أكثرَ قوةً، وأكثرَ التفافًا حولَ المقاومةِ".

وتوجه النخالة بالتحيةِ والتقديرِ، وبالفخرِ الذي يعانقُ السماءَ، للشعب الفلسطينيِّ المرابطِ في القدسِ، وهو يصنعُ، بأبنائِهِ رجالاً ونساءً، نموذجًا حيًّا لكلِّ الذينَ يقاتلونَ منْ أجلِ الحريةِ، ويجعلونَ منْ أجسادِهم متاريسَ، لـ "يمنعوا القتلةَ والمجرمينَ منْ تدنيسِ المسجدِ الأقصى، ويجعلونَ تحريرَ القدسِ أقربَ منْ أيِّ وقتٍ مضى".

ووجه النخالة رسالة للاحتلال وقادته قال فيها: إنَّ شعبَنا سيبقى في هذِهِ الأرضِ، وسيدافعُ عنها ويحميها بكلِّ ما يملكُ، وإنكم سترحلونَ عاجلاً أم آجلاً، فهذِهِ أرضُنا وأرضُ آبائِنا وأجدادِنا، وعليكُمُ الرحيلُ مِنْ حيثُ أتيتُم، وسنقاتلُكم حتى تسقطَ أوهامُكم وأحلامُكم وأعلامُكم".

أخبار ذات صلة

&#34;التربية&#34; تعقد الاجتماع الأول للمجلس العلمي الاستشاري لمركز البحث

"التربية" تعقد الاجتماع الأول للمجلس العلمي الاستشاري لمركز البحث

سمير زريق رئيسا لمجلس إدارة البنك الوطني

سمير زريق رئيسا لمجلس إدارة البنك الوطني

كتلة &#34;تجمع الكل الفلسطيني&#34; تشكر مؤيديها ومناصريها

كتلة "تجمع الكل الفلسطيني" تشكر مؤيديها ومناصريها

هنية: معركة القدس مفتوحة وشعبنا لن يسمح باقتحام الأقصى في 28 رمضان

هنية: معركة القدس مفتوحة وشعبنا لن يسمح باقتحام الأقصى في 28 رمضان

غنام تلتقي لجنة إحياء ذكرى النكبة الــ 73 وتؤكد: شعبنا لن يطوي صفحة النكبة

غنام تلتقي لجنة إحياء ذكرى النكبة الــ 73 وتؤكد: شعبنا لن يطوي صفحة النكبة

تيسير خالد يبحث مع القنصل المصري العام لدى فلسطين التطورات السياسية

تيسير خالد يبحث مع القنصل المصري العام لدى فلسطين التطورات السياسية

رئيس الوزراء يطالب الأمم المتحدة بالمزيد من الضغط لعقد الانتخابات بالقدس

رئيس الوزراء يطالب الأمم المتحدة بالمزيد من الضغط لعقد الانتخابات بالقدس

اتحاد الموظفين: اتفاق مع إدارة الوكالة لحل مشكلة الموظفين المفصولين وعددهم 27

اتحاد الموظفين: اتفاق مع إدارة الوكالة لحل مشكلة الموظفين المفصولين وعددهم 27

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التربية&#34; تعقد الاجتماع الأول للمجلس العلمي الاستشاري لمركز البحث

"التربية" تعقد الاجتماع الأول للمجلس العلمي الاستشاري لمركز البحث

سمير زريق رئيسا لمجلس إدارة البنك الوطني

سمير زريق رئيسا لمجلس إدارة البنك الوطني

كتلة &#34;تجمع الكل الفلسطيني&#34; تشكر مؤيديها ومناصريها

كتلة "تجمع الكل الفلسطيني" تشكر مؤيديها ومناصريها

غنام تلتقي لجنة إحياء ذكرى النكبة الــ 73 وتؤكد: شعبنا لن يطوي صفحة النكبة

غنام تلتقي لجنة إحياء ذكرى النكبة الــ 73 وتؤكد: شعبنا لن يطوي صفحة النكبة

تيسير خالد يبحث مع القنصل المصري العام لدى فلسطين التطورات السياسية

تيسير خالد يبحث مع القنصل المصري العام لدى فلسطين التطورات السياسية

رئيس الوزراء يطالب الأمم المتحدة بالمزيد من الضغط لعقد الانتخابات بالقدس

رئيس الوزراء يطالب الأمم المتحدة بالمزيد من الضغط لعقد الانتخابات بالقدس

عليان: معركة الشيخ جراح الاختبار الأول لكل من استخدم القدس شعاراً بالانتخابات التي أُجلت

عليان: معركة الشيخ جراح الاختبار الأول لكل من استخدم القدس شعاراً بالانتخابات التي أُجلت

الهباش يبحث مع وزير الشؤون الدينية الإندونيسي الوضع في مدينة القدس

الهباش يبحث مع وزير الشؤون الدينية الإندونيسي الوضع في مدينة القدس

منوعات

منذ شائعة انفصالهما.. شاهد أول ظهور لشيماء سيف مع زوجها محمد كارتر

منذ شائعة انفصالهما.. شاهد أول ظهور لشيماء سيف مع زوجها محمد كارتر

شاهد: ردة فعل غاضبة من هند القحطاني بسبب مطالبتها بارتداء الحجاب

شاهد: ردة فعل غاضبة من هند القحطاني بسبب مطالبتها بارتداء الحجاب

شاهد: ردة فعل شيرين بعد أن طُلِب منها أن تغني أغنية نانسي عجرم

شاهد: ردة فعل شيرين بعد أن طُلِب منها أن تغني أغنية نانسي عجرم

بعد مشهد زواجها بمحمد رمضان.. سمية الخشاب تثير الجدل بتصريحها الأخير

بعد مشهد زواجها بمحمد رمضان.. سمية الخشاب تثير الجدل بتصريحها الأخير

شاهد: حلقة فنان مع رامز جلال تتخطى 1.5 مليون مشاهد خلال أسبوع

شاهد: حلقة فنان مع رامز جلال تتخطى 1.5 مليون مشاهد خلال أسبوع

شاهد: ياسر جلال يثير الجدل بتصريحاته حول برنامج &#34;رامز عقله طار&#34;

شاهد: ياسر جلال يثير الجدل بتصريحاته حول برنامج "رامز عقله طار"

بسبب عملية جراحية.. ريهام سعيد توضح حقيقة إزالة أنفها بشكل كامل

بسبب عملية جراحية.. ريهام سعيد توضح حقيقة إزالة أنفها بشكل كامل

شاهد: حمو بيكا يغضب الجمهور بسبب ما طلبه من الأطباء

شاهد: حمو بيكا يغضب الجمهور بسبب ما طلبه من الأطباء

شاهد: ميريام فارس تلفت أنظار الجميع بتحضيراتها الغريبة ليوم ميلادها

شاهد: ميريام فارس تلفت أنظار الجميع بتحضيراتها الغريبة ليوم ميلادها

شاهد: الجمهور يهاجم ياسمين صبري و يقارن شكلها الحالي مع الماضي

شاهد: الجمهور يهاجم ياسمين صبري و يقارن شكلها الحالي مع الماضي

عربي

لبنان يقدم طلبًا للدول التي تمتلك أقمارًا صناعية لتزويده بصور مرفأ بيروت

لبنان يقدم طلبًا للدول التي تمتلك أقمارًا صناعية لتزويده بصور مرفأ بيروت

أمريكا تتهم روسيا بانتهاك نظام منع الاشتباك في سوريا

أمريكا تتهم روسيا بانتهاك نظام منع الاشتباك في سوريا

الرئيس التونسي يدعو لـ&#34;حوار مختلف&#34; لإخراج البلاد من أزمتها

الرئيس التونسي يدعو لـ"حوار مختلف" لإخراج البلاد من أزمتها

شهيد و6 جرحى في عدوان إسرائيلي على الأراضي السورية

شهيد و6 جرحى في عدوان إسرائيلي على الأراضي السورية