شؤون فلسطينية

"التربية" تعقد الاجتماع الأول للمجلس العلمي الاستشاري لمركز البحث

"التربية" تعقد الاجتماع الأول للمجلس العلمي الاستشاري لمركز البحث
رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة التربية والتعليم، عن بُعد، الاجتماع الأول للمجلس العلمي الاستشاري لمركز البحث والتطوير التربوي.

جاء ذلك، برئاسة وزير التربية والتعليم أ. د. مروان عورتاني، بحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح، وأعضاء اللجنة التوجيهية لمركز البحث وممثلي الجامعات الفلسطينية في المجلس العلمي الاستشاري، وموظفي المركز.

وفي هذا السياق، أشار عورتاني إلى أبرز مهام المركز ودور المجلس العلمي الاستشاري في دعم المركز وخاصة التنسيق مع الجامعات في مجال البحث التربوي، لافتاً إلى أهمية التواصل بين الوزارة والجامعات في الموضوعات ذات العلاقة، وضرورة العمل على ترشيد وتقنين الدراسات والبحوث المعدة في الجامعات وربطها بأولويات واحتياجات الوزارة من الدراسات والبحوث.

واقترح الوزير عقد مؤتمر حول البحث التربوي بالشراكة مع الجامعات، والاستفادة من بيانات الوزارة للباحثين؛ للاستفادة منها وتحليلها وإعداد البحوث والدراسات ضمن شروط ومعايير محددة، والتشبيك مع المؤسسات ذات العلاقة في مجالات الإحصاء والدراسات وعلم البيانات، كما ركز على ضرورة تطوير برامج لرفع قدرات طواقم الوزارة في المستويات المختلفة وبخاصة المعلمين في مجال البحث التربوي وغيرها من الفعاليات.

بدوره؛ أكد الوكيل صالح ضرورة التوجه نحو مأسسة الانخراط الإيجابي في الشأن التربوي، بحيث تكون الجامعات مشاركة في حالة التطوير في قطاع التعليم في مجالات مختلفة مثل؛ المناهج، والبحث، والتكنولوجيا، وغيرها.

وتخلل اللقاء مداخلات واقتراحات وتوصيات من قبل ممثلي الجامعات في المجلس العلمي والحضور من أهمها؛ تطوير خارطة طريق في مجال البحث التربوي تتضمن خطة عمل محددة بإطار زمني، وموازنة مقترحة؛ لتنفيذها في إطار أهداف الوزارة وأولوياتها، والاستفادة من البرامج والمشاريع الممولة من الجهات الداعمة المختلفة بما فيها مؤسسات المجتمع المدني، وإجراء مراجعة نقدية للدراسات والبحوث التي تم إعدادها في الجامعات من قبل الطلبة أو الأكاديميين، وقيام الجامعات بتزويد الوزارة بنتائج البحوث الي يعدها الطلبة وأساتذة الجامعات؛ لتستفيد منها في تطوير التعليم.

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