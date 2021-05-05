شؤون فلسطينية

سمير زريق رئيسا لمجلس إدارة البنك الوطني

سمير زريق رئيسا لمجلس إدارة البنك الوطني
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مجلس إدارة البنك الوطني عن تعيين سمير زريق رئيسا لمجلس ادارته، خلفا لطلال ناصر الدين الذي قدم استقالته من رئاسة المجلس.

يعد زريق من رجال الاعمال البارزين واقتصادي معروف على المستوى المحلي والاقليمي، ويمتلك خبرة واسعة في رسم السياسات الاقتصادية، وإدارة الأصول والمحافظ الاستثمارية والتخطيط المالي والاستراتيجي. تمتد علاقة زريق بالبنك الوطني لأكثر من 9 سنوات، حيث شغل عضوية مجلس ادارته منذ العام 2012، وترأس لجنة التسهيلات المنبثقة عن المجلس وعضوية لجنة الاستثمار فيه. ولإيمانه بالبنك وقدرته على رفع معايير الخدمات المالية في فلسطين، استثمر به بشراء حصة جعلته من كبار مساهميه. 

يرأس زريق كذلك مجالس إدارة شركة فلسطين للاستثمار والانماء، وشركة سهم للاستثمار والأوراق المالية. وبخبرته الاستثمارية، أشرف زريق على استثمارات مجموعة كبيرة من الشركات الخاصة في القطاعين المالي والعقاري، وقاد العديد منها الى طريق التفوق والتميز.

ونظرا لإلمامه بقضايا التنمية المستدامة للقطاع الخاص الفلسطيني، شغل زريق أيضا منصب رئيس مجلس إدارة اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين، ونائب رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب، حيث ساهم من خلالهما في الترويج للاستثمار في فلسطين، وجذب استثمارات عربية واجنبية اليها. ولبراعته في رسم السياسات الاقتصادية على مستوى الوطن، شغل أيضا عضوية الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية في فلسطين، وعضوية مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي ورئيس لجنة الاستثمار فيه، إضافة الى عضوية الفريق الوطني لانضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، ومنظمة القادة الشباب (YPO).

وتعقيبا على تعيينه رئيسا للمجلس، توجه زريق بالشكر لأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني وشركائه في البنك على ثقتهم العالية، مؤكدا انه سيقود واياهم البنك نحو النجاح والتميز لتحقيق الأهداف والرؤى الطموحة للمؤسسة، ووضعها في مصافي البنوك والمؤسسات المصرفية الإقليمية والعالمية، خاصة بوجود مجلس ادارة قوي يضم في عضويته كبرى الشركات الفلسطينية، وبنوك رائدة، وكوكبة من سيدات ورجال والأعمال المعروفين، وأصحاب الكفاءات، بالإضافة الى فريق إدارة تنفيذية ذي خبرة وكفاءة عالية.

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