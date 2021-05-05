إسرائيل: دخول تسهيلات جديدة على القيود الصحية حيز التنفيذ يوم الخميس





وتشتمل هذه التسهيلات تنظيم فعاليات ثقافية ورياضية دون تحديد عدد المتفرجين الذين بحوزتهم شارة خضراء، أما العروض المخصصة للأطفال فسيتم تحديدها لـ 50 متفرجا في قاعة مغلقة و500 في الهواء الطلق.

وستعمل برك السباحة ومعاهد اللياقة البدنية وفق الشارة البنفسجية وليس الخضراء كما كان متبعاً حتى الآن، وكذلك ستلغى القيود التي فُرضت على وسائط النقل العامة.





ويأتي ذلك مع استمرار تحسن الصورة الوبائية في إسرائيل، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

رام الله - دنيا الوطنتدخل في إسرائيل، يوم غد الخميس، حيز التنفيذ تسهيلات أخرى على القيود الصحية، بعد أن صادق عليها (كابينت كورونا) أمس.