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مصر: إغلاق المتاجر ومراكز التسوق والمقاهي بدءاً من مساء اليوم

مصر: إغلاق المتاجر ومراكز التسوق والمقاهي بدءاً من مساء اليوم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قرر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إغلاق المتاجر ومراكز التسوق والمقاهي، ابتداءً من مساء الخميس حتى 26 آيار/مايو الجاري.

وأعلن في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، عن حظر أي تجمعات أو احتفالات خلال الأسبوعين القادمين لمواجهة (كورونا).

وشدد مدبولي على أنه "سيتم اتخاذ إجراءات جديدة اعتباراً من الغد لمواجهة (كورونا)".

وقال رئيس الوزراء المصري: "إننا لم نتأخر في مواجهة (كورونا) ونجحنا في إدارة الأزمة".

وأعلنت وزيرة الصحة المصرية، د.هالة زايد، عن توريد 1.7 مليون جرعة لقاح (كورونا)، من كوفاكس الأسبوع المقبل، و1.7 مليون جرعة نهاية الشهر.

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