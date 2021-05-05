عربي

رئيس البرلمان العربي: نطالب أثيوبيا بالتجاوب مع الجهود الإقليمية والدولية الجارية للتوصل لاتفاق

رئيس البرلمان العربي: نطالب أثيوبيا بالتجاوب مع الجهود الإقليمية والدولية الجارية للتوصل لاتفاق
رام الله - دنيا الوطن
طالب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أثيوبيا بالتجاوب مع الجهود الجارية لحل أزمة سد النهضة من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل السد، خاصة في ضوء الجولة الحالية التي يقوم بها  المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي.

وتشمل زيارة كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وأثيوبيا، فضلا عن الجولة التي يعتزم أن يقوم بها قريباً فخامة الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي إلى الدول الثلاث، مضيفاً أن هذه التحركات تعكس إيمان الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بعدالة الموقف المصري والسوداني في هذه الأزمة، ورفض سياسة الأمر الواقع في التعامل معها.

وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة اغتنام الجانب الأثيوبي هذا الزخم الدولي والإقليمي والعربي الداعم بقوة للمفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية نهائية للأزمة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث في حماية الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة، مجدداً التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن الرفض التام لأية إجراءات أحادية من شأنها أن تمس بالحقوق القانونية والتاريخية الثابتة لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في مياه النيل، والتي تؤكد عليها كافة الاتفاقيات القانونية الموقعة بين دول النهر، والتي لا يجوز التنصل منها أو تجاوزها تحت أي مبرر، وكذلك المعاهدات الدولية المنظمة لاستخدام الأنهار الدولية.

وأكد رئيس البرلمان العربي على أن التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة قبل تحقيق الملء الثاني له، هو مطلب أساسي يجب على أثيوبيا الالتزام به لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً إياها أن تضع نصب أعينها المصالح الأكيدة وطويلة الأمد لشعوب دول المنطقة في الحفاظ على نهر النيل، كما هو دائماً، كأداة لتعزيز التعاون والشراكة بين دوله وتحقيق التقارب بين شعوبه، بدلاً من تحويله إلى مصدر للصراع والتوتر.

أخبار ذات صلة

مصر: إغلاق المتاجر ومراكز التسوق والمقاهي بدءاً من مساء اليوم

مصر: إغلاق المتاجر ومراكز التسوق والمقاهي بدءاً من مساء اليوم

شركة طيران مصرية تستعد لتشغيل أول خط منتظم بين القاهرة ومطار بن غوريون

شركة طيران مصرية تستعد لتشغيل أول خط منتظم بين القاهرة ومطار بن غوريون

السعودية تدرس منع الوافدين الأجانب من الحج للعام الثاني على التوالي

السعودية تدرس منع الوافدين الأجانب من الحج للعام الثاني على التوالي

لبنان يقدم طلبًا للدول التي تمتلك أقمارًا صناعية لتزويده بصور مرفأ بيروت

لبنان يقدم طلبًا للدول التي تمتلك أقمارًا صناعية لتزويده بصور مرفأ بيروت

أمريكا تتهم روسيا بانتهاك نظام منع الاشتباك في سوريا

أمريكا تتهم روسيا بانتهاك نظام منع الاشتباك في سوريا

الرئيس التونسي يدعو لـ&#34;حوار مختلف&#34; لإخراج البلاد من أزمتها

الرئيس التونسي يدعو لـ"حوار مختلف" لإخراج البلاد من أزمتها

شهيد و6 جرحى في عدوان إسرائيلي على الأراضي السورية

شهيد و6 جرحى في عدوان إسرائيلي على الأراضي السورية

لإعادة تطبيع العلاقات.. وفدٌ تركي يزور القاهرة الأربعاء

لإعادة تطبيع العلاقات.. وفدٌ تركي يزور القاهرة الأربعاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التربية&#34; تعقد الاجتماع الأول للمجلس العلمي الاستشاري لمركز البحث

"التربية" تعقد الاجتماع الأول للمجلس العلمي الاستشاري لمركز البحث

سمير زريق رئيسا لمجلس إدارة البنك الوطني

سمير زريق رئيسا لمجلس إدارة البنك الوطني

كتلة &#34;تجمع الكل الفلسطيني&#34; تشكر مؤيديها ومناصريها

كتلة "تجمع الكل الفلسطيني" تشكر مؤيديها ومناصريها

غنام تلتقي لجنة إحياء ذكرى النكبة الــ 73 وتؤكد: شعبنا لن يطوي صفحة النكبة

غنام تلتقي لجنة إحياء ذكرى النكبة الــ 73 وتؤكد: شعبنا لن يطوي صفحة النكبة

تيسير خالد يبحث مع القنصل المصري العام لدى فلسطين التطورات السياسية

تيسير خالد يبحث مع القنصل المصري العام لدى فلسطين التطورات السياسية

رئيس الوزراء يطالب الأمم المتحدة بالمزيد من الضغط لعقد الانتخابات بالقدس

رئيس الوزراء يطالب الأمم المتحدة بالمزيد من الضغط لعقد الانتخابات بالقدس

عليان: معركة الشيخ جراح الاختبار الأول لكل من استخدم القدس شعاراً بالانتخابات التي أُجلت

عليان: معركة الشيخ جراح الاختبار الأول لكل من استخدم القدس شعاراً بالانتخابات التي أُجلت

الهباش يبحث مع وزير الشؤون الدينية الإندونيسي الوضع في مدينة القدس

الهباش يبحث مع وزير الشؤون الدينية الإندونيسي الوضع في مدينة القدس

منوعات

منذ شائعة انفصالهما.. شاهد أول ظهور لشيماء سيف مع زوجها محمد كارتر

منذ شائعة انفصالهما.. شاهد أول ظهور لشيماء سيف مع زوجها محمد كارتر

شاهد: ردة فعل غاضبة من هند القحطاني بسبب مطالبتها بارتداء الحجاب

شاهد: ردة فعل غاضبة من هند القحطاني بسبب مطالبتها بارتداء الحجاب

شاهد: ردة فعل شيرين بعد أن طُلِب منها أن تغني أغنية نانسي عجرم

شاهد: ردة فعل شيرين بعد أن طُلِب منها أن تغني أغنية نانسي عجرم

بعد مشهد زواجها بمحمد رمضان.. سمية الخشاب تثير الجدل بتصريحها الأخير

بعد مشهد زواجها بمحمد رمضان.. سمية الخشاب تثير الجدل بتصريحها الأخير

شاهد: حلقة فنان مع رامز جلال تتخطى 1.5 مليون مشاهد خلال أسبوع

شاهد: حلقة فنان مع رامز جلال تتخطى 1.5 مليون مشاهد خلال أسبوع

شاهد: ياسر جلال يثير الجدل بتصريحاته حول برنامج &#34;رامز عقله طار&#34;

شاهد: ياسر جلال يثير الجدل بتصريحاته حول برنامج "رامز عقله طار"

بسبب عملية جراحية.. ريهام سعيد توضح حقيقة إزالة أنفها بشكل كامل

بسبب عملية جراحية.. ريهام سعيد توضح حقيقة إزالة أنفها بشكل كامل

شاهد: حمو بيكا يغضب الجمهور بسبب ما طلبه من الأطباء

شاهد: حمو بيكا يغضب الجمهور بسبب ما طلبه من الأطباء

شاهد: ميريام فارس تلفت أنظار الجميع بتحضيراتها الغريبة ليوم ميلادها

شاهد: ميريام فارس تلفت أنظار الجميع بتحضيراتها الغريبة ليوم ميلادها

شاهد: الجمهور يهاجم ياسمين صبري و يقارن شكلها الحالي مع الماضي

شاهد: الجمهور يهاجم ياسمين صبري و يقارن شكلها الحالي مع الماضي

عربي

لبنان يقدم طلبًا للدول التي تمتلك أقمارًا صناعية لتزويده بصور مرفأ بيروت

لبنان يقدم طلبًا للدول التي تمتلك أقمارًا صناعية لتزويده بصور مرفأ بيروت

أمريكا تتهم روسيا بانتهاك نظام منع الاشتباك في سوريا

أمريكا تتهم روسيا بانتهاك نظام منع الاشتباك في سوريا

الرئيس التونسي يدعو لـ&#34;حوار مختلف&#34; لإخراج البلاد من أزمتها

الرئيس التونسي يدعو لـ"حوار مختلف" لإخراج البلاد من أزمتها

شهيد و6 جرحى في عدوان إسرائيلي على الأراضي السورية

شهيد و6 جرحى في عدوان إسرائيلي على الأراضي السورية