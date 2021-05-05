غنام تلتقي لجنة إحياء ذكرى النكبة الــ 73 وتؤكد: شعبنا لن يطوي صفحة النكبة

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رام الله - دنيا الوطن

التقت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام اليوم الأربعاء باللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة وممثلين عن دائرة شؤون

اللاجئين تحضيرا للفعاليات المنوي اقامتها في ذكرى نكبة شعبنا 73، مؤكدة أن شعبنا لم ينسى ولن يطوي صفحة النكبة الا بالعودة وحقوق شعبنا لن تسقط بالتقادم.



وأشارت غنام إلى أن ذكرى النكبة تحل علينا هذا العام والقدس وأحياؤها ومقدساتها تتعرض لنكبة جديدة واعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال وآخرها محاولات تهجير أهالي حي الشيخ جراح واقتلاعهم من منازلهم لصالح الاستيطان، مشيرة إلى الاحتلال لن ينجح في كسر ارادتنا وأن بوصلتنا لن توجه إلا للقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.



ووجهت غنام التحية للشعب الفلسطيني في كافة المخيمات، لافتة إلى أن عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها حتمية، مشيدة بعمل اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة المتميز والمتواصل بإبراز التمسك بالعودة إلى الأرض والحقوق الوطنية.



بدوره أكد منسق اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة محمد عليان، على أن الفعاليات ستحمل شعار "صمودنا طريق عودتنا" وستكون متعددة في جميع المناطق مع مراعاة البروتوكول الصحي المعتمد من قبل وزارة الصحة، لافتاً إلى أن أجيالنا

المتعاقبة لن تنسى ذكرى اقتلاعها من ارضها وأن هذه الفعاليات هي رسالة لكل العالم أن حق اللاجئين بالعودة الى ديارهم التي هجروا منها حق لا يمكن العودة عنه.