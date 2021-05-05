اتحاد الموظفين: اتفاق مع إدارة الوكالة لحل مشكلة الموظفين المفصولين وعددهم 27





وأضاف في منشور عبر حسابه على (فيسبوك): بأنه "من المتوقع عودتهم للعمل قبل حلول عيد الفطر".









رام الله - دنيا الوطنقال رئيس اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمير المسحال: إنه تم التوصل إلى اتفاق مع إدارة الوكالة لحل مشكلة الموظفين المفصولين وعددهم 27 موظفًا.