شؤون فلسطينية

اتحاد الموظفين: اتفاق مع إدارة الوكالة لحل مشكلة الموظفين المفصولين وعددهم 27

اتحاد الموظفين: اتفاق مع إدارة الوكالة لحل مشكلة الموظفين المفصولين وعددهم 27
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمير المسحال: إنه تم التوصل إلى اتفاق مع إدارة الوكالة لحل مشكلة الموظفين المفصولين وعددهم 27 موظفًا.

وأضاف في منشور عبر حسابه على (فيسبوك): بأنه "من المتوقع عودتهم للعمل قبل حلول عيد الفطر".


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