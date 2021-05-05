دولي

إرجاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

إرجاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت مصادر لبنانية، الأربعاء، إنه جرى إرجاء الجلسة السادسة لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل إلى أجل غير محدد، بسبب شروط مسبقة لتل أبيب، الأمر الذي ترفضه بيروت.

وذكرت قناة (الجديد) اللبنانية، أن إرجاء الجلسة التي كانت مقررة اليوم في رأس الناقورة، جرى بعد رفض الوفد اللبناني المفاوض برئاسة العميد الركن بسام ياسين التوجه إليها.

وأوضحت أن سبب الرفض هو "الشروط الإسرائيلية المسبقة لناحية حصر التفاوض على مساحة الـ 860 كيلو مترا مربعا"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

وكان تم الاتفاق على عقد الجلسة السادسة خلال الجلسة الخامسة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية التي عقدت أمس الثلاثاء بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية عقب توقف دام نحو 5 أشهر.

وعقب انتهاء الجولة الخامسة، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، في بيان: إنه طلب من وفده المفاوض في مسألة ترسيم الحدود مع إسرائيل، عدم استكمال التفاوض بشروط مسبقة.

ووفق البيان، اطلع عون على "وقائع الاجتماع ومشاركة الوفد الأمريكي الذي طلب أن يكون التفاوض محصورا فقط بين الخط الإسرائيلي والخط اللبناني المودعين لدى الأمم المتحدة، وذلك خلافاً للطرح اللبناني ولمبدأ التفاوض دون شروط مسبقة".

وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 860 كلم، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، لكن الوفد اللبناني المفاوض يقول إن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كلم.

وكان الوفد اللبناني قدم خلال إحدى جلسات المحادثات التي انعقدت سابقا خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كلم، إضافيا للبنان، وهو ما ترفضه إسرائيل.

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