دولي

بدء محادثات بين مسؤولين مصريين وأتراك كبار في القاهرة

بدء محادثات بين مسؤولين مصريين وأتراك كبار في القاهرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية المصرية بدء محادثات الأربعاء بين مسؤولين كبار في وزارتي الخارجية التركية والمصرية بالقاهرة.

يأتي ذلك في خطوة جديدة باتجاه تطبيع العلاقات بين البلدين، وذلك بعد سنوات من القطيعة منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في العام 2013.

وقالت الوزارة في بيان، إن "مشاورات سياسية بين مصر وتركيا" تبدأ الأربعاء وستستمر الخميس "برئاسة نائب وزير الخارجية المصري حمدي سند لوزا ونظيره التركي سادات أونال"، وفق ما نقلت موقع (فرانس 24).

وأوضحت أن هذه "المشاورات الاستكشافية ستركز على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي".

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