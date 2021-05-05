الهند: 3780 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية





وبلغت الحصيلة الإجمالية في العملاق الآسيوي أكثر من 222 ألف وفاة وحوالى 20,3 مليون إصابة منذ بدء الوباء، وهي حصيلة يعتبر الخبراء انها قد تكون أعلى بكثير.



وأُرجعت هذه الموجة الثانية من الوباء بشكل خاص الى تجمعات دينية وسياسية سمح بها في الأشهر الماضية وكذلك الى عدم تحرك حكومة ناريندرا مودي في هذا المجال.



وتغص المستشفيات بالمصابين وتشهد نقصها في الأوكسجين والأدوية والأسرة رغم المساعدات الدولية التي تتدفق الى البلاد.



في مواجهة هذا الوضع، تدخل البنك المركزي الهندي اليوم الأربعاء، معلنا عن تخصيص 6,7 مليار دولار كقروض ميسرة للقطاع الصحي.



وأفاد حاكم بنك الاحتياطي الهندي، شاكتيكانتا داس إن القروض الميسرة ستكون متاحة حتى 31 آذار/مارس العام المقبل وتعهّد اللجوء إلى إجراءات "غير تقليدية" في حال تدهور الوضع الصحي.





رام الله - دنيا الوطنسجلت الهند 3780 حالة وفاة خلال 24 ساعة و382 ألف إصابة بفيروس (كورونا) المستجد.