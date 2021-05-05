عليان: معركة الشيخ جراح الاختبار الأول لكل من استخدم القدس شعاراً بالانتخابات التي أُجلت



وأضاف عليان: أن على القيادة الفلسطينية والفصائل كافة التي اتخذت من القدس عنوانا وشعارا انتخابيا وسياسيا أن تدرك أنها أمام الاختبار الأول بعد تأجيل الانتخابات الفلسطينية ، مؤكدا بأنه حتى اللحظة لا يوجد من يدافع عن القدس والمسجد الأقصى إلا أبنائها وحدهم ، مطالبا بضرورة التحرك الميداني للوقوف معهم ومناصرتهم مضيفا بأن القدس تريد من يخدمها وليس من يستخدمها .



كما طالب عليان بضرورة شد الرحال الى المسج الأقصى في العشر الاواخر من رمضان لحمايته من تهديد اقتحامات المستوطنين وخاصة في الثامن والعشرين من رمضان ، حيث تسعى حكومة الاحتلال ومن خلال جمعياتها الاستيطانية لتغير الأمر الوقع في المسجد الأقصى وخاصة في شهر رمضان المبارك الى واقع جديد ينسجم مع مخططات الاحتلال.



وخاطب عليان الفصائل الفلسطينية بأن نصرة القدس لا تكون من خلال الفضائيات او التظاهر الخجول في ميادين المدن بل تكون من خلال برنامج اشتباك ومقاومة مع الاحتلال في كافة نقاط التماس، محييا في الوقت ذاته ابناء القدس الذين شكلوا نموذجا وطنيا مقاوما ورافضا لكل مخططات الاحتلال في القدس والمسجد الاقصى المبارك .



وختم بمطالبة المملكة الاردنية الهاشمية ومن منطلق مسؤوليتها المباشرة عن المقدسات الاسلامية والمسيحية وعن حي الشيخ جراح بالتحديد بضرورة التحرك الفوري لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه ضد الشيخ جراح والقدس بشكل عام والتحرك ايضا على كافة المستويات السياسية الإقليمية والدولية لوقف غطرسة الاحتلال على الأرض الفلسطينية وفي القدس بالتحديد.



رام الله - دنيا الوطندعا القيادي بحركة فتح، رأفت عليان، أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية بضرورة التحرك الميداني لنصرة المسجد الأقصى المبارك وأحياء القدس المستهدفة وفي مقدمتها الشيخ جراح.