شؤون فلسطينية

عليان: معركة الشيخ جراح الاختبار الأول لكل من استخدم القدس شعاراً بالانتخابات التي أُجلت

عليان: معركة الشيخ جراح الاختبار الأول لكل من استخدم القدس شعاراً بالانتخابات التي أُجلت
حي الشيخ جراح
رام الله - دنيا الوطن
دعا القيادي بحركة فتح، رأفت عليان، أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية بضرورة التحرك الميداني لنصرة المسجد الأقصى المبارك وأحياء القدس المستهدفة وفي مقدمتها الشيخ جراح.

وأضاف عليان: أن على القيادة الفلسطينية والفصائل كافة التي اتخذت من القدس عنوانا وشعارا انتخابيا وسياسيا أن تدرك أنها أمام الاختبار الأول بعد تأجيل الانتخابات الفلسطينية ، مؤكدا بأنه حتى اللحظة لا يوجد من يدافع عن القدس والمسجد الأقصى إلا أبنائها وحدهم ، مطالبا بضرورة التحرك الميداني للوقوف معهم ومناصرتهم مضيفا بأن القدس تريد من يخدمها وليس من يستخدمها . 

كما طالب عليان بضرورة شد الرحال الى المسج الأقصى في العشر الاواخر من رمضان لحمايته من تهديد اقتحامات المستوطنين وخاصة في الثامن والعشرين من رمضان ، حيث تسعى حكومة الاحتلال ومن خلال جمعياتها الاستيطانية لتغير الأمر الوقع في المسجد الأقصى وخاصة في شهر رمضان المبارك الى واقع جديد ينسجم مع مخططات الاحتلال. 

وخاطب عليان الفصائل الفلسطينية بأن نصرة القدس لا تكون من خلال الفضائيات او التظاهر الخجول في ميادين المدن بل تكون من خلال برنامج اشتباك ومقاومة مع الاحتلال في كافة نقاط التماس، محييا في الوقت ذاته ابناء القدس الذين شكلوا نموذجا وطنيا مقاوما ورافضا لكل مخططات الاحتلال في القدس والمسجد الاقصى المبارك .

وختم بمطالبة المملكة الاردنية الهاشمية ومن منطلق مسؤوليتها المباشرة عن المقدسات الاسلامية والمسيحية وعن حي الشيخ جراح بالتحديد بضرورة التحرك الفوري لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه ضد الشيخ جراح والقدس بشكل عام والتحرك ايضا على كافة المستويات السياسية الإقليمية والدولية لوقف غطرسة الاحتلال على الأرض الفلسطينية وفي القدس بالتحديد.

أخبار ذات صلة

تيسير خالد يبحث مع القنصل المصري العام لدى فلسطين التطورات السياسية

تيسير خالد يبحث مع القنصل المصري العام لدى فلسطين التطورات السياسية

رئيس الوزراء يطالب الأمم المتحدة بالمزيد من الضغط لعقد الانتخابات بالقدس

رئيس الوزراء يطالب الأمم المتحدة بالمزيد من الضغط لعقد الانتخابات بالقدس

اتحاد الموظفين: اتفاق مع إدارة الوكالة لحل مشكلة الموظفين المفصولين وعددهم 27

اتحاد الموظفين: اتفاق مع إدارة الوكالة لحل مشكلة الموظفين المفصولين وعددهم 27

الهباش يبحث مع وزير الشؤون الدينية الإندونيسي الوضع في مدينة القدس

الهباش يبحث مع وزير الشؤون الدينية الإندونيسي الوضع في مدينة القدس

قوات الاحتلال تداهم &#34;حمصة الفوقا&#34; وسهل البقيعة بالأغوار

قوات الاحتلال تداهم "حمصة الفوقا" وسهل البقيعة بالأغوار

الرئاسة الفلسطينية: القدس والقرار المستقل ومنظمة التحرير هي خيارات وطنية واختبار للآخرين

الرئاسة الفلسطينية: القدس والقرار المستقل ومنظمة التحرير هي خيارات وطنية واختبار للآخرين

رأفت: التصعيد الإسرائيلي الإجرامي والممنهج بحي الشيخ جراح يتطلب تحركا دوليا عاجلاً

رأفت: التصعيد الإسرائيلي الإجرامي والممنهج بحي الشيخ جراح يتطلب تحركا دوليا عاجلاً

&#34;المجلس الفلسطيني للإسكان&#34; يوقع 28 اتفاقية جديدة مع أسر مقدسية لتأهيل مساكنهم بدعم أوروبي

"المجلس الفلسطيني للإسكان" يوقع 28 اتفاقية جديدة مع أسر مقدسية لتأهيل مساكنهم بدعم أوروبي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تيسير خالد يبحث مع القنصل المصري العام لدى فلسطين التطورات السياسية

تيسير خالد يبحث مع القنصل المصري العام لدى فلسطين التطورات السياسية

رئيس الوزراء يطالب الأمم المتحدة بالمزيد من الضغط لعقد الانتخابات بالقدس

رئيس الوزراء يطالب الأمم المتحدة بالمزيد من الضغط لعقد الانتخابات بالقدس

عليان: معركة الشيخ جراح الاختبار الأول لكل من استخدم القدس شعاراً بالانتخابات التي أُجلت

عليان: معركة الشيخ جراح الاختبار الأول لكل من استخدم القدس شعاراً بالانتخابات التي أُجلت

الهباش يبحث مع وزير الشؤون الدينية الإندونيسي الوضع في مدينة القدس

الهباش يبحث مع وزير الشؤون الدينية الإندونيسي الوضع في مدينة القدس

قوات الاحتلال تداهم &#34;حمصة الفوقا&#34; وسهل البقيعة بالأغوار

قوات الاحتلال تداهم "حمصة الفوقا" وسهل البقيعة بالأغوار

رأفت: التصعيد الإسرائيلي الإجرامي والممنهج بحي الشيخ جراح يتطلب تحركا دوليا عاجلاً

رأفت: التصعيد الإسرائيلي الإجرامي والممنهج بحي الشيخ جراح يتطلب تحركا دوليا عاجلاً

&#34;المجلس الفلسطيني للإسكان&#34; يوقع 28 اتفاقية جديدة مع أسر مقدسية لتأهيل مساكنهم بدعم أوروبي

"المجلس الفلسطيني للإسكان" يوقع 28 اتفاقية جديدة مع أسر مقدسية لتأهيل مساكنهم بدعم أوروبي

الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري بحق (100) أسير خلال نيسان الماضي

الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري بحق (100) أسير خلال نيسان الماضي

منوعات

منذ شائعة انفصالهما.. شاهد أول ظهور لشيماء سيف مع زوجها محمد كارتر

منذ شائعة انفصالهما.. شاهد أول ظهور لشيماء سيف مع زوجها محمد كارتر

شاهد: ردة فعل غاضبة من هند القحطاني بسبب مطالبتها بارتداء الحجاب

شاهد: ردة فعل غاضبة من هند القحطاني بسبب مطالبتها بارتداء الحجاب

شاهد: ردة فعل شيرين بعد أن طُلِب منها أن تغني أغنية نانسي عجرم

شاهد: ردة فعل شيرين بعد أن طُلِب منها أن تغني أغنية نانسي عجرم

بعد مشهد زواجها بمحمد رمضان.. سمية الخشاب تثير الجدل بتصريحها الأخير

بعد مشهد زواجها بمحمد رمضان.. سمية الخشاب تثير الجدل بتصريحها الأخير

شاهد: حلقة فنان مع رامز جلال تتخطى 1.5 مليون مشاهد خلال أسبوع

شاهد: حلقة فنان مع رامز جلال تتخطى 1.5 مليون مشاهد خلال أسبوع

شاهد: ياسر جلال يثير الجدل بتصريحاته حول برنامج &#34;رامز عقله طار&#34;

شاهد: ياسر جلال يثير الجدل بتصريحاته حول برنامج "رامز عقله طار"

بسبب عملية جراحية.. ريهام سعيد توضح حقيقة إزالة أنفها بشكل كامل

بسبب عملية جراحية.. ريهام سعيد توضح حقيقة إزالة أنفها بشكل كامل

شاهد: حمو بيكا يغضب الجمهور بسبب ما طلبه من الأطباء

شاهد: حمو بيكا يغضب الجمهور بسبب ما طلبه من الأطباء

شاهد: ميريام فارس تلفت أنظار الجميع بتحضيراتها الغريبة ليوم ميلادها

شاهد: ميريام فارس تلفت أنظار الجميع بتحضيراتها الغريبة ليوم ميلادها

شاهد: الجمهور يهاجم ياسمين صبري و يقارن شكلها الحالي مع الماضي

شاهد: الجمهور يهاجم ياسمين صبري و يقارن شكلها الحالي مع الماضي

عربي

لبنان يقدم طلبًا للدول التي تمتلك أقمارًا صناعية لتزويده بصور مرفأ بيروت

لبنان يقدم طلبًا للدول التي تمتلك أقمارًا صناعية لتزويده بصور مرفأ بيروت

أمريكا تتهم روسيا بانتهاك نظام منع الاشتباك في سوريا

أمريكا تتهم روسيا بانتهاك نظام منع الاشتباك في سوريا

الرئيس التونسي يدعو لـ&#34;حوار مختلف&#34; لإخراج البلاد من أزمتها

الرئيس التونسي يدعو لـ"حوار مختلف" لإخراج البلاد من أزمتها

شهيد و6 جرحى في عدوان إسرائيلي على الأراضي السورية

شهيد و6 جرحى في عدوان إسرائيلي على الأراضي السورية