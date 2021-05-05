قوات الاحتلال تداهم "حمصة الفوقا" وسهل البقيعة بالأغوار
رام الله - دنيا الوطن
داهمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، خربة حمصة "الفوقا" وسهل البقيعة بالأغوار الشمالية.
وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس، معتز بشارات: إن 5 جيبات تابعة لما تسمى "الإدارة والتنظيم" اقتحمت الخربة، وقام الجنود بمعاينة أراضي وقارنوها بخرائط بحوزتهم.
وأضاف: بأن نفس الجيبات اقتحمت سهل البقيعة، ثم اتجهت إلى قرية عاطوف دون معرفة أسباب ذلك.
داهمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، خربة حمصة "الفوقا" وسهل البقيعة بالأغوار الشمالية.
وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس، معتز بشارات: إن 5 جيبات تابعة لما تسمى "الإدارة والتنظيم" اقتحمت الخربة، وقام الجنود بمعاينة أراضي وقارنوها بخرائط بحوزتهم.
وأضاف: بأن نفس الجيبات اقتحمت سهل البقيعة، ثم اتجهت إلى قرية عاطوف دون معرفة أسباب ذلك.
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