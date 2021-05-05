قوات الاحتلال تداهم "حمصة الفوقا" وسهل البقيعة بالأغوار

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، خربة حمصة "الفوقا" وسهل البقيعة بالأغوار الشمالية.



وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس، معتز بشارات: إن 5 جيبات تابعة لما تسمى "الإدارة والتنظيم" اقتحمت الخربة، وقام الجنود بمعاينة أراضي وقارنوها بخرائط بحوزتهم.



وأضاف: بأن نفس الجيبات اقتحمت سهل البقيعة، ثم اتجهت إلى قرية عاطوف دون معرفة أسباب ذلك.