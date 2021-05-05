شؤون فلسطينية

الرئاسة الفلسطينية: القدس والقرار المستقل ومنظمة التحرير هي خيارات وطنية واختبار للآخرين

الرئاسة الفلسطينية: القدس والقرار المستقل ومنظمة التحرير هي خيارات وطنية واختبار للآخرين
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن المرحلة الحالية التي تمر بها القضية الفلسطينية هي الأخطر على مشروعنا الوطني وتاريخنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، الأمر الذي يتطلب رص الصفوف، والاصطفاف في خندق وطني واحد دعما للقدس وصمود أهلها الأبطال في مواجهة الاحتلال ومشاريعه الهادفة لتصفية الوجود الفلسطيني الثابت والدائم في المدينة المقدسة.

وذكر أبو ردينة، وفق ما نشرت وكالة (وفا) "الآن جاءت معركة المعارك، معركة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وعروبتها وإرثها وتاريخها، وهذه مواجهة طويلة وصعبة والنصر فيها ليس مستحيلا، فأحداث القدس الأخيرة وصمود المقدسيين أثبتت ان الشعب الفلسطيني قادر على ان يوقف المؤامرة مرة أخرى، كما فعلها في معركة البوابات والكاميرات والمواجهات الدائمة حفاظا على الأقصى والقيامة".

وتابع أبو ردينة ان "القرار الوطني الفلسطيني المستقل، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، والقدس، قضية وجود وهي عوامل فعالة لتحقيق الوحدة الوطنية"، مؤكدا ان بوصلة الصراع يجب ان تبقى فقط  مع الاحتلال الذي يشن حربا شرسة لإنهاء الوجود الفلسطيني وتصفية قضيتنا الوطنية.

 وقال الناطق الرسمي إن هذه هي العوامل التي أسقطت كافة المشاريع المشبوهة التي حيكت ضد القضية الفلسطينية، كـ"صفقة القرن" ودولة ذات حدود مؤقتة وقيادة محلية بديلة بما في ذلك رفض روابط القرى، وآخرها رفض لأية فكرة لإقامة إمارة في غزة.

وأضاف ان المواجهة مع أعداء قضيتنا الوطنية مستمرة منذ وعد بلفور، وبقي شعبنا وقيادته متمسكين بالثوابت الوطنية وبالقرار الوطني الفلسطيني، في تحدٍ وطني دائم ومستمر إلى ان تم الإنجاز الوطني الكبير في 29/11/2012 من خلال اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة عضو مراقب، وأصبح لها وجود رسمي في اليونسكو والإنتربول ومحكمة الجنايات الدولية وعشرات المنظمات الدولية الأخرى.

 وختم أبو ردينة بالقول، إن القدس وكما كانت هي العنوان الدائم للشعب الفلسطيني، فهي الخط السياسي الذي لن نقبل المساس به بأي شكل من الأشكال، وسنبقى صامدين على أرضنا في هذا الصراع الطويل في مواجهة قوى استعمارية شيطانية تحاول المس بوجود فلسطين واستقرار المنطقة وتقسيمها.

أخبار ذات صلة

تيسير خالد يبحث مع القنصل المصري العام لدى فلسطين التطورات السياسية

تيسير خالد يبحث مع القنصل المصري العام لدى فلسطين التطورات السياسية

رئيس الوزراء يطالب الأمم المتحدة بالمزيد من الضغط لعقد الانتخابات بالقدس

رئيس الوزراء يطالب الأمم المتحدة بالمزيد من الضغط لعقد الانتخابات بالقدس

اتحاد الموظفين: اتفاق مع إدارة الوكالة لحل مشكلة الموظفين المفصولين وعددهم 27

اتحاد الموظفين: اتفاق مع إدارة الوكالة لحل مشكلة الموظفين المفصولين وعددهم 27

عليان: معركة الشيخ جراح الاختبار الأول لكل من استخدم القدس شعاراً بالانتخابات التي أُجلت

عليان: معركة الشيخ جراح الاختبار الأول لكل من استخدم القدس شعاراً بالانتخابات التي أُجلت

الهباش يبحث مع وزير الشؤون الدينية الإندونيسي الوضع في مدينة القدس

الهباش يبحث مع وزير الشؤون الدينية الإندونيسي الوضع في مدينة القدس

قوات الاحتلال تداهم &#34;حمصة الفوقا&#34; وسهل البقيعة بالأغوار

قوات الاحتلال تداهم "حمصة الفوقا" وسهل البقيعة بالأغوار

رأفت: التصعيد الإسرائيلي الإجرامي والممنهج بحي الشيخ جراح يتطلب تحركا دوليا عاجلاً

رأفت: التصعيد الإسرائيلي الإجرامي والممنهج بحي الشيخ جراح يتطلب تحركا دوليا عاجلاً

&#34;المجلس الفلسطيني للإسكان&#34; يوقع 28 اتفاقية جديدة مع أسر مقدسية لتأهيل مساكنهم بدعم أوروبي

"المجلس الفلسطيني للإسكان" يوقع 28 اتفاقية جديدة مع أسر مقدسية لتأهيل مساكنهم بدعم أوروبي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تيسير خالد يبحث مع القنصل المصري العام لدى فلسطين التطورات السياسية

تيسير خالد يبحث مع القنصل المصري العام لدى فلسطين التطورات السياسية

رئيس الوزراء يطالب الأمم المتحدة بالمزيد من الضغط لعقد الانتخابات بالقدس

رئيس الوزراء يطالب الأمم المتحدة بالمزيد من الضغط لعقد الانتخابات بالقدس

عليان: معركة الشيخ جراح الاختبار الأول لكل من استخدم القدس شعاراً بالانتخابات التي أُجلت

عليان: معركة الشيخ جراح الاختبار الأول لكل من استخدم القدس شعاراً بالانتخابات التي أُجلت

الهباش يبحث مع وزير الشؤون الدينية الإندونيسي الوضع في مدينة القدس

الهباش يبحث مع وزير الشؤون الدينية الإندونيسي الوضع في مدينة القدس

قوات الاحتلال تداهم &#34;حمصة الفوقا&#34; وسهل البقيعة بالأغوار

قوات الاحتلال تداهم "حمصة الفوقا" وسهل البقيعة بالأغوار

رأفت: التصعيد الإسرائيلي الإجرامي والممنهج بحي الشيخ جراح يتطلب تحركا دوليا عاجلاً

رأفت: التصعيد الإسرائيلي الإجرامي والممنهج بحي الشيخ جراح يتطلب تحركا دوليا عاجلاً

&#34;المجلس الفلسطيني للإسكان&#34; يوقع 28 اتفاقية جديدة مع أسر مقدسية لتأهيل مساكنهم بدعم أوروبي

"المجلس الفلسطيني للإسكان" يوقع 28 اتفاقية جديدة مع أسر مقدسية لتأهيل مساكنهم بدعم أوروبي

الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري بحق (100) أسير خلال نيسان الماضي

الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري بحق (100) أسير خلال نيسان الماضي

منوعات

منذ شائعة انفصالهما.. شاهد أول ظهور لشيماء سيف مع زوجها محمد كارتر

منذ شائعة انفصالهما.. شاهد أول ظهور لشيماء سيف مع زوجها محمد كارتر

شاهد: ردة فعل غاضبة من هند القحطاني بسبب مطالبتها بارتداء الحجاب

شاهد: ردة فعل غاضبة من هند القحطاني بسبب مطالبتها بارتداء الحجاب

شاهد: ردة فعل شيرين بعد أن طُلِب منها أن تغني أغنية نانسي عجرم

شاهد: ردة فعل شيرين بعد أن طُلِب منها أن تغني أغنية نانسي عجرم

بعد مشهد زواجها بمحمد رمضان.. سمية الخشاب تثير الجدل بتصريحها الأخير

بعد مشهد زواجها بمحمد رمضان.. سمية الخشاب تثير الجدل بتصريحها الأخير

شاهد: حلقة فنان مع رامز جلال تتخطى 1.5 مليون مشاهد خلال أسبوع

شاهد: حلقة فنان مع رامز جلال تتخطى 1.5 مليون مشاهد خلال أسبوع

شاهد: ياسر جلال يثير الجدل بتصريحاته حول برنامج &#34;رامز عقله طار&#34;

شاهد: ياسر جلال يثير الجدل بتصريحاته حول برنامج "رامز عقله طار"

بسبب عملية جراحية.. ريهام سعيد توضح حقيقة إزالة أنفها بشكل كامل

بسبب عملية جراحية.. ريهام سعيد توضح حقيقة إزالة أنفها بشكل كامل

شاهد: حمو بيكا يغضب الجمهور بسبب ما طلبه من الأطباء

شاهد: حمو بيكا يغضب الجمهور بسبب ما طلبه من الأطباء

شاهد: ميريام فارس تلفت أنظار الجميع بتحضيراتها الغريبة ليوم ميلادها

شاهد: ميريام فارس تلفت أنظار الجميع بتحضيراتها الغريبة ليوم ميلادها

شاهد: الجمهور يهاجم ياسمين صبري و يقارن شكلها الحالي مع الماضي

شاهد: الجمهور يهاجم ياسمين صبري و يقارن شكلها الحالي مع الماضي

عربي

لبنان يقدم طلبًا للدول التي تمتلك أقمارًا صناعية لتزويده بصور مرفأ بيروت

لبنان يقدم طلبًا للدول التي تمتلك أقمارًا صناعية لتزويده بصور مرفأ بيروت

أمريكا تتهم روسيا بانتهاك نظام منع الاشتباك في سوريا

أمريكا تتهم روسيا بانتهاك نظام منع الاشتباك في سوريا

الرئيس التونسي يدعو لـ&#34;حوار مختلف&#34; لإخراج البلاد من أزمتها

الرئيس التونسي يدعو لـ"حوار مختلف" لإخراج البلاد من أزمتها

شهيد و6 جرحى في عدوان إسرائيلي على الأراضي السورية

شهيد و6 جرحى في عدوان إسرائيلي على الأراضي السورية