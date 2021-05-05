"المجلس الفلسطيني للإسكان" يوقع 28 اتفاقية جديدة مع أسر مقدسية لتأهيل مساكنهم بدعم أوروبي

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رام الله - دنيا الوطن

وقع المجلس الفلسطيني للإسكان اتفاقيات مع 28 أسرة جديدة، استكمالا لتنفيذ "المشروع الطارئ لتأهيل المساكن للأسر التي تعيلها نساء وللأسر المهمشة في القدس الشرقية ومناطق (ج) من محافظة القدس"، والممول من الاتحاد الأوروبي تحت إطار برنامج القدس الشرقية، والذي من أهدافه تعزيز صمود السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية والحفاظ على الهوية الفلسطينية للمدينة.



ويهدف المشروع لتأهيل 125 منزلاً، منها 83 منزلاً في القدس، و42 منزلاً في مناطق (ج) من محافظة القدس، لتتمتع بمواصفات المسكن الملائم لتعزيز صمود المقدسيين.



ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج تأهيل المساكن للفقراء والمهمشين الذي ينفذه المجلس الفلسطيني للإسكان منذ العام 1999، والذي يستهدف الشرائح الفقيرة والمهمشة وخاصة الأسر التي تعيلها نساء بهدف خلق بيئة صالحة للسكن، وزيادة المخزون السكني، وتأهيل القائم من المساكن وخاصة في القدس ومناطق (ج) بسبب تزايد القيود التي يفرضها الاحتلال في هذه المناطق على السكن.



بدأ المشروع في نهاية العام 2019 ويستمر لمدة عامين، حيث تم تأهيل 90 منزلاً حتى الآن، منها 40 منزلاً في مناطق (ج) من محافظة القدس، و50 منزلا في القدس، ومن المتوقع أن يتم تأهيل 35 منزلاً اضافياً خلال المرحلة المقبلة.