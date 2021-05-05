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إيران تحدد شروط التسجيل في الانتخابات الرئاسية

إيران تحدد شروط التسجيل في الانتخابات الرئاسية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مجلس صيانة الدستور الإيراني، المعني بالإشراف على الانتخابات في البلاد، بيانا حدد فيه شروط من يمكنه الترشح والتسجيل في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 18 حزيران/ يونيو المقبل.

وأشار مجلس صيانة الدستور إلى أن شروط الترشح والتسجيل في الانتخابات الرئاسية الإيرانية هي التالية:

- أن يكون العمر بين 40 و75 عاما.
- أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها على الأقل.
- أن يكون قد شغل 4 سنوات على الأقل في المناصب الإدارية.
- يمكن ترشح الوزراء والمحافظين ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 2 مليون نسمة، والقادة العسكريين برتبة لواء وما فوق.
- عدم وجود سجل جنائي للمرشح.

يذكر أن باب التسجيل للانتخابات الرئاسية سيفتح يوم الثلاثاء المقبل لمدة خمسة أيام.

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