الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري بحق (100) أسير خلال نيسان الماضي

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رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت (100) أمر اعتقال إداري (جديد وتجديد) لمدد تتراوح بين (شهرين إلى ستة أشهر) قابلة للتجديد، وذلك خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي.وبينت الهيئة أن المعتقلين الصادر بحقهم الأوامر الإدارية هم: