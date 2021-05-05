شؤون فلسطينية

الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري بحق (100) أسير خلال نيسان الماضي

الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري بحق (100) أسير خلال نيسان الماضي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت (100) أمر اعتقال إداري (جديد وتجديد) لمدد تتراوح بين (شهرين إلى ستة أشهر) قابلة للتجديد، وذلك خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي.

وبينت الهيئة أن المعتقلين الصادر بحقهم الأوامر الإدارية هم:

نوع الأمرالاسم
أمر جديدباجس نخلة
أمر جديدعلي ديريه
أمر جديدماهر دلاسي
أمر جديداياد صافي
أمر جديداواب مبارك
تجديدمحمد عيد صبيح صبيح طبنجة
أمر جديداسماعيل يوسف خليل الزير
تجديدشادي محمد عطا ابو عكر
تجديدموسى محمد موسى عبد ربه
تجديدديب عبد الحميد ديب النجاجرة
امر جديدعمرو سامي يوسف سامي
امر جديدعيسى خيري عيسى جعبري
امر جديدمازن جمال جبرين النتشة
امر جديدوليد سالم عيد خطيب
امر جديدحاتم رباح رشيد قفيشة
امر جديدمحمد عزام محمد عصافرة
تجديدعلي اكرم علي ابو سنينة
تجديدانور محمد محمد ابو عليا
تجديدحسان رمزي حسين ابو صلاح
تجديدصالح اسماعيل حمدان بدارين
تجديدمحمد نضال نعيم ابو عكر
امر جديدمصعب محمد احمد سرور
امر جديدعاطف محمد عبد الرحمن الكار
امر جديدابراهيم محمد حسين ابو العيش
امر جديدوسام عزام محمد عصافرة
امر جديديونس احمد محمد رجبي
امر جديداحمد تيسير حسن خصيب
تجديدمحمد طلال محمد زايد رجبي
تجديدمعمر محمود احمد رجبي
تجديدشهاب حسن عطا مزهر
تجديدخليل احمد اسماعيل ابو عوض
تجديدزكريا عبد الحليد احمد عويضات
تجديدطارق عبد الكريم فياض خضر
تجديدسالم محمود محمد صباح
تجديداحمد جهاد محمد دمدوم
امر جديدمصطفى محمد مصطفى الطرايرة
امر جديدمحمد يوسف اسحاق برقان
امر جديدعميد علاء الدين محمد حسن نوري
تجديدشادي علي محمد الحساسنة
تجديدظاهر اعقاب ظاهر راضي
تجديدمحمد زكريا سليم السلايمة
تجديدسامر سليم سعيد شراب
تجديدعدي محمد احمد دار عطايا
تجديدرافت طالب سالم درويش
تجديدامجد يوسف موسى النمورة
تجديدالغضدنفر ايمن موسى ابو عطوان
تجديدابراهيم احمد اسماعيل ابو عوض
امر جديدهاني احمد يوسف ابو صباع
امر جديدمجد عزمي محمد الحوسنيه
امر جديدمومن خالد محمد منصور
امر جديدرامي عمار محمد منصور
تجديدسليم عبد محمد عابد
تجديداسامة سالمة عبد الوهاب خروب
تجديدمازن محمد سعيد ابراهيم الزريقي
تجديدفراس ابراهيم علي بيت رشاد
امر جديدنادر محمد ابراهيم جبران
امر جديدابراهيم سالم احمد نطاح
تجديدجواد محمد يحيى جاد الله الجعبري
امر جديدحسن محمد علي الورديان
امر جديدعبد الرحيم مصطفى عبد الرحيم سلهب
امر جديدعادل عيسى عبد الله الحاجزي
امر جديدحسام محمد سليمان خضر
امر جديدعياد جمال عياد الهريمي
تجديدمحمد عياد موسى عواد
امر جديدعبد الله سامي صبحي متولي
تجديدرافت جميل عبد الرحمن ناصيف
امر جديدمحمد عبد العزيز لباد عطاونة
امر جديدمسلم يوسف محمد غوانمة
امر جديدرزق عبدالله مسلم رجوب
تجديداكرم محمد حسن نمورة
امر جديدمحمد يوسف حسين مزين
تجديدكايد محمد حسن نمورة
امر جديدحاتم احمد رشيد صبرنة
امر جديدحماد احمد حماد ابو ماريه
امر جديدانس امير عبد العزيز رصرص
امر جديدفادي عادل خليل عطالله
تجديدرضى عبد الكريم علي زدوق
تجديدجفرة معن عبد الحليم النمورة
امر جديدماهر محمد احمد عناتي
تجديدابراهيم عيسى احمد شلالدة
امر جديدزهري ديب زهري قواريق
امر جديدبسام ابراهيم حسن الزير
امر جديدمحمد وحيد حمدي ابو مارية
تجديدجمال جميل اسماعيل برهم
امر جديدناجح عبدالله عبد المعطي دار عاصي
تجديدهاشم اسماعيل احمد ابو الحواش
امر جديدمحمد غسان احمد منصور
تجديدجمعة ابراهيم نمر سواركة
تجديدموشير عبد القادر حسن شحاتيت
تجديدعارف سلامة سلامة خريبات
تجديدموعيد حسن عبد الواحد عطا
تجديداحمد محمد عطون
تجديدليت نضال حميد صومان
تجديدمهند وفيق صالح بزار
تجديدعمر عبد الرؤوف حميدان داود
تجديدنجيب احمد نجيب مفارنه
امر جديدعلاء حسن جميل الخطيب
امر جديدنضال عمران عبد الكريم قواسمة
تجديدمصطفى عثمان عرابي نخلة
تجديدكنعان سليمان محمد كنعان
تجديدمحمد اسحاق عبد القادر خلف ابو عيسة

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