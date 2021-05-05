الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري بحق (100) أسير خلال نيسان الماضي

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رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت (100) أمر اعتقال إداري (جديد وتجديد) بحق عدد من الأسرى، لمدد تتراوح ما بين ( شهرين إلى ستة أشهر) قابلة للتجديد عدة مرات، وذلك خلال شهر نيسان الماضي.وبينت الهيئة أن المعتقلين الصادر بحقهم الأوامر الإدارية هم كل من: