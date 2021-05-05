الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 100 أسير خلال نيسان الماضي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت (100) أمر اعتقال إداري (جديد وتجديد) بحق عدد من الأسرى، لمدد تتراوح ما بين ( شهرين إلى ستة أشهر) قابلة للتجديد عدة مرات، وذلك خلال شهر نيسان الماضي.
وبينت الهيئة أن المعتقلين الصادر بحقهم الأوامر الإدارية هم كل من:
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت (100) أمر اعتقال إداري (جديد وتجديد) بحق عدد من الأسرى، لمدد تتراوح ما بين ( شهرين إلى ستة أشهر) قابلة للتجديد عدة مرات، وذلك خلال شهر نيسان الماضي.
وبينت الهيئة أن المعتقلين الصادر بحقهم الأوامر الإدارية هم كل من:
|نوع الأمر
|الاسم
|أمر جديد
|باجس نخلة
|أمر جديد
|علي ديريه
|أمر جديد
|ماهر دلاسي
|أمر جديد
|اياد صافي
|أمر جديد
|اواب مبارك
|تجديد
|محمد عيد صبيح صبيح طبنجة
|أمر جديد
|اسماعيل يوسف خليل الزير
|تجديد
|شادي محمد عطا ابو عكر
|تجديد
|موسى محمد موسى عبد ربه
|تجديد
|ديب عبد الحميد ديب النجاجرة
|امر جديد
|عمرو سامي يوسف سامي
|امر جديد
|عيسى خيري عيسى جعبري
|امر جديد
|مازن جمال جبرين النتشة
|امر جديد
|وليد سالم عيد خطيب
|امر جديد
|حاتم رباح رشيد قفيشة
|امر جديد
|محمد عزام محمد عصافرة
|تجديد
|علي اكرم علي ابو سنينة
|تجديد
|انور محمد محمد ابو عليا
|تجديد
|حسان رمزي حسين ابو صلاح
|تجديد
|صالح اسماعيل حمدان بدارين
|تجديد
|محمد نضال نعيم ابو عكر
|امر جديد
|مصعب محمد احمد سرور
|امر جديد
|عاطف محمد عبد الرحمن الكار
|امر جديد
|ابراهيم محمد حسين ابو العيش
|امر جديد
|وسام عزام محمد عصافرة
|امر جديد
|يونس احمد محمد رجبي
|امر جديد
|احمد تيسير حسن خصيب
|تجديد
|محمد طلال محمد زايد رجبي
|تجديد
|معمر محمود احمد رجبي
|تجديد
|شهاب حسن عطا مزهر
|تجديد
|خليل احمد اسماعيل ابو عوض
|تجديد
|زكريا عبد الحليد احمد عويضات
|تجديد
|طارق عبد الكريم فياض خضر
|تجديد
|سالم محمود محمد صباح
|تجديد
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