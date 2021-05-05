إصابة 5 فلسطينيين في الهند بالطفرة الجديدة لفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، تسجيل 5 إصابات بفيروس "كورونا" المتحور بصفوف جاليتنا في الهند.



وقال مستشار وزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، في بيان، اليوم الأربعاء، إن 3 إصابات سجلت في صفوف الطلبة الذين يدرسون في جامعة اندرا براديش، ليرتفع عدد الإصابات بين صفوفهم الى 6، وحالتهم الصحية مستقرة ويتماثلون للشفاء، فيما سجلت إصابتان في صفوف كادر السفارة، ليرتفع عدد الإصابات بينهم الى 6 ووفاة واحدة سابقة.



وأشار إلى أنه تم تعقيم السفارة، فيما يتابع سفيرنا لدى الهند أوضاع المصابين الصحية وأوضاع الجالية، ويقدم كل مساعدة ممكنة للمحتاجين من أفراد الجالية والطلبة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة المضيفة والأطر والمؤسسات الفلسطينية.



وأضاف السفير الديك ان عدد الإصابات يرتفع في صفوف جالياتنا حول العالم الى 13331، فيما سجلت 403 حالات وفاة سابقة.