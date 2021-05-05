هيئة الأسرى: ثلاثة أسرى يعانون أوضاع صحية صعبة داخل سجون الاحتلال

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته ظهر الأربعاء، أن إدارة المعتقلات الإسرائيلية تواصل سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى والأسيرات، بدليل تزايد أعداد المعتقلين المرضى داخل سجون الاحتلال وتفاقم أوضاعهم الصحية يوماً بعد آخر، حيث كثير منهم يمرون بأوضاع حرجة ويعانون من مشاكل صحية خطيرة كالسرطانات وأمراض القلب والشلل وغيرها.



وفي هذا السياق وثق تقرير الهيئة ثلاث حالات مرضية تقبع في سجون الاحتلال، إحداهما حالة الأسير نضال أبو عاهور (45 عاماً) من مدينة بيت لحم، والقابع داخل ما يسمى "مستشفى الرملة"، حيث يعاني الأسير من فشل كلوي ويغسل الكلى 4 مرات أسبوعيا، وكان أبو عاهور يعاني في السابق من مرض السرطان، وتم استئصال أحد الكليتين للأسير نتيجة لهذا المرض، ولا يزال الأسير بحاجة لمتابعة طبية لحالته.



بينما يشتكي الأسير مقداد الحيح (25 عاماً) من بلدة صوريف قضاء الخليل، ويقبع حالياً بمعتقل "إيشل" من مضاعفات جديدة، فهو يعاني من وجود فطريات داخل معدته تُسبب له مشاكل خصوصاً بعد الأكل، وقد طالب إدارة المعتقل أكثر من مرة بتقديم العلاج اللازم له وتشخيص حالته لكن دون جدوى، علماً بأن الأسير الحيح كان قد أصيب أثناء اعتقاله بعدة رصاصات أثرت على حالته الصحية، وبعد الإصابة مكث بمستشفى "هداسا عين كارم" 40 يوم بغيبوبة، أدت إلى تعفن بالمعدة وما زال يعاني من مشاكل بها حتى اللحظة.



أما عن الأسير موسى صوفان (47 عاماً) من مدينة طولكرم والمحكوم بالسجن المؤبد و15 عاماً، والقابع بمعتقل "شطة"، فهو يعاني من وجود ديسكات بالرقبة والعمود الفقري، ومن ورم بالرئة، بالإضافة إلى معاناته من جرثومة البحر الأبيض المتوسط ومن مشاكل بقدمه، وإدارة سجون الاحتلال تماطل بإجراء المعاينة والتصوير الطبي اللازم له منذ سنوات.



وأكدت الهيئة في تقريرها أن سلطات الاحتلال تتبع سياسة ممنهجة بالتنصل من الأعراف والمواثيق الدولية، والتي تنص على ضمان سلامة الأسرى وتقديم العلاج اللازم لهم، فهي تتعمد استهدافهم بتجاهل أمراضهم وعدم التعامل معها بشكل جدي، و تتقاعس عن معالجتهم، وتستبدل ذلك بإعطائهم حبوب مسكنة ومهدئة للألم فقط.