قائمة "القدس موعدنا" تصدر تصريحاً بشأن اعتقال مرشحها فادي عمرو بالخليل

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

تدين قائمة (القدس موعدنا) حملات الاعتقال التي تشنها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، والتي كان آخرها الحملة التي نفذتها فجر اليوم في جبل الخليل، وطالت عددًا من الأسرى المحررين، ومن بينهم المهندس فادي عمرو، المرشح على قائمة (القدس موعدنا) للانتخابات التشريعية.



وأكدت القائمة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الاعتقالات الهادفة إلى إشاعة الخوف والترهيب في أوصال الجمهور الفلسطيني لن تفلح في تحقيق أهدافها، ولن تعيد أجواء الضفة الغربية إلى الوراء، أو تبقيها في حالة عجز وجمود على صعيد النشاط الوطني، وخاصة في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال، وسياساته التهويدية والاستيطانية في الضفة والقدس، لاسيما في حي الشيخ جراح، الذي يبث للعالم رسالة صموده وتشبثه بحقه في وجه آلة الإرهاب الصهيونية.



وتقول: إن استهداف الاحتلال للحياة السياسية الفلسطينية والسطوة عليها بمنع الانتخابات في القدس، واعتقال مرشحي القوائم، يتطلب موقفًا من الحكومات والشعوب الصديقة لشعبنا والمؤسسات الدولية بلجم عدوان الاحتلال ومحاسبته على تعطيل الحياة السياسية لشعبنا.