الأسير سواركه يواصل معركته لليوم الـ49 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداريّ

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل الأسير عماد سواركه (37 عامًا) من أريحا، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ(49) على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداريّ، حيث يقبع في سجن "عيادة الرملة"، بعد أن نُقل إليه مؤخرًا من زنازين سجن "عسقلان".



وأكّد نادي الأسير أن الأسير سواركه يواجه وضعًا صحيًا صعبًا، يُقابل ذلك استمرار تعنت الاحتلال، ورفضه بالاستجابة لمطلبه، وحتّى اليوم لا توجد حلول جدّية لقضيته.



كما يواصل الأسير الصحفي علاء الريماوي (43 عامًا) من رام الله، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ(15) على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداريّ، حيث يقبع في زنازين سجن "عوفر"، وسط تدهور مستمر على وضعه الصحي، ووفقًا لآخر زيارة له، أكّد المحامي، أنّه يُعاني أوجاعًا حادة في أنحاء جسده، وبدأ يعاني

من نوبات فقدان للوعي المتكرر، حيث أن علاء وقبل اعتقاله كان يعاني من مشاكل صحية، تفاقمت جرّاء إصابته بفيروس (كورونا) قبل اعتقاله بفترة وجيزة.



وتهدف سلطات الاحتلال عبر المماطلة بالاستجابة لمطالب الأسرى المضربين، إنهاكهم وإيصالهم لمرحلة صحية صعبة، تُسبب لهم مشاكل صحية خطيرة، تؤثر على مصيرهم لاحقًا، إضافة إلى جملة الأهداف التي تحاول من خلالها ثني الأسرى عن

مواجهة سياساتها، وتُشكل محاكم الاحتلال العسكرية تواصل في سياساتها الداعمة لترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ، وتُمارس دوراً إضافياً، لاستكمال عملية الانتقام من المضربين، عبر قراراتها التي تُشكّل الذراع الأساس لتنفيذ قرارات جهاز "الشاباك"؛ مخابرات الاحتلال.



ودعا نادي الأسير إلى ضرورة دعم وإسناد الأسيرين سواركه، والريماوي في معركتهما الرافضة لسياسة الاعتقال الإداريّ، وكافة رفاقهم في الأسر، مطالبًا كافة جهات الاختصاص والمؤسسات الحقوقية الدولية بالعمل جدّيًا للضغط على الاحتلال وضمان وقف عمليات الاعتقال الإداريّ، التي تواصل سلطات الاحتلال تنفّيذها على نطاق واسع.



ولفت نادي الأسير، إلى أن غالبية الأسرى المعتقلين إداريّا في سجون الاحتلال، هم أسرى سابقون، استهدفهم الاحتلال على مدار سنوات طويلة، منهم من أمضى أكثر من (15) عامًا في الاعتقال الإداريّ بشكلٍ متفرق، كما أن الأسيرين سواركه،

والريماوي هما أسيران سابقان، واجها عمليات الاعتقال الإداريّ المتكرر على مدار السنوات الماضية.



يُشار إلى أن الأسير عماد سواركه معتقل منذ تموز العام الماضي، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، أمضى في سجون الاحتلال سابقًا قرابة العشر سنوات، والأسير الريماوي معتقل منذ 21 نيسان الماضي، حيث اعتقله الاحتلال على خلفية عمله

الصحفي، وحوّله للاعتقال الإداريّ، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، وهو كذلك أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال قرابة الـ(11) عامًا.