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حزب الشعب يدعو لأوسع حشد ودعم رسمي وشعبي لكفاح وصمود الشيخ جراح

حزب الشعب يدعو لأوسع حشد ودعم رسمي وشعبي لكفاح وصمود الشيخ جراح
رام الله - دنيا الوطن
دعا حزب الشعب الفلسطيني، إلى سرعة تنظيم أوسع حشد رسمي وشعبي لدعم كفاح وصمود أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، في مواجهة قمع وجريمة الاحتلال المستمرة لإخلائهم من منازلهم ونهبها.

وقال الحزب في بيان صدر عنه، صباح اليوم الأربعاء، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن معركة التصدي البطولي للاحتلال في الشيخ جراح ومقاومة مجزرة التطهير العرقي والتهويد التي يمارسها في مدينة القدس، هي معركة وطنية بامتياز وذات أولية لكل شعبنا.

وفيما يلي نص بيان الحزب:

يدعو حزب الشعب الفلسطيني وعلى نحو عاجل، إلى سرعة تنظيم أوسع تحرك وحشد رسمي وشعبي للالتفاف حول شعبنا في مدينة القدس المحتلة، وخاصة دعم كفاحه وصمود أهالي حي الشيخ جراح في مواجهة الاعتداءات الفاشية التي يتعرضون لها من قبل قوات الاحتلال وعصابات مستوطنيه، وإسناد تصديهم البطولي لجريمة إخلائهم من منازلهم ونهبها.

وفي هذا الشأن، يؤكد حزب الشعب ان مقاومة التطهير العرقي في مدينة القدس، بما فيها بحي الشيخ جراح، هي معركة وطنية بامتياز وذات أولية لكل شعبنا.

إن حزب الشعب وفي الوقت الذي يدعو فيه جماهير شعبنا في كل مكان، إلى أوسع حشد وانخراط في تنظيم الفعاليات المساندة لأهلنا الصامدين في الشيخ جراح، وإلى تعزيز المقاومة الشعبية للاحتلال في كل الأراضي الفلسطينية، يطالب القيادة الفلسطينية بتكثيف تحركها على كل المستويات من أجل تأمين تدخل دولي عاجل لوقف مجزرة التطهير العرقي في الشيخ جراح، بما في ذلك التوجه للهيئات وللمحكمة الجنائية الدولية، وتركيز كل الجهود لدعم معركة شعبنا الوطنية في مدينة القدس المحتلة.

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