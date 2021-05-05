فلسطين: تسجيل 21 وفاة و815 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، يوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 93.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وأشارت الوزيرة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 29، الخليل 35، نابلس 51، جنين 26، طوباس 3، بيت لحم 10، قلقيلية 4، ضواحي القدس 3، سلفيت 3، رام الله والبيرة 38، أريحا والأغوار 1"، قطاع غزة 612.



وأضافت الكيلة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 23، الخليل 87، نابلس 317، جنين 115، طوباس 16، بيت لحم 6، قلقيلية 11، ضواحي القدس 2، سلفيت 7، رام الله والبيرة 48، أريحا والأغوار 17"، قطاع غزة 1330.



وتم تسجيل 15 حالة وفاة في الضفة الغربية: "طولكرم 4، الخليل 3، نابلس 4، جنين 1، بيت لحم 2، قلقيلية 1"، وتم تسجيل 6 وفيات في قطاع غزة.



ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 136 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 40 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 332 مريضاً.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 261,322، بينهم 192,201 تلقوا الجرعتين من اللقاح.



ملاحظة: لا معطيات جديدة حول مدينة القدس



الإصابات الجديدة



-الضفة الغربية: 203



-قطاع غزة: 612



حالات التعافي الجديدة



-الضفة الغربية: 649



-قطاع غزة: 1330



حالات الوفاة الجديدة



-الضفة الغربية: 15



-قطاع غزة: 6



المرضى في العناية المكثفة: 136



المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي: 40



المرضى الذين يعالجون داخل المستشفيات ومراكز كورونا: 332



عدد الفحوصات: 4552



إجمالي عدد المواطنين المطعمين



- المحافظات الشمالية: 223,374



- المحافظات الجنوبية: 37,948.