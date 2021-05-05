المطران حنا: أنقذوا حي الشيخ جراح من سياسة التطهير العرقي



وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه إن هنالك حاجة ملحة للقيام بإجراءات عملية من اجل افشال المخطط العنصري الذي يستهدف حي الشيخ جراح ومن رحاب مدينة القدس نوجه نداء عاجلا وسريعا الى كافة المؤسسات الحقوقية والاممية والى كافة دعاة حقوق الانسان كما والى كل الكنائس والمرجعيات الروحية بضرورة ان يكون هنالك موقف واضح وقوي تجاه ما يحدث في حي الشيخ جراح بشكل خاص وفي مدينة القدس بشكل عام.



وقال: "أنقذوا حي الشيخ جراح من النكبة الوشيكة ومن سياسة التطهير العرقي فهنالك عشرات العائلات المهددة بالطرد من منازلها وهؤلاء قد يصبحوا بين ليلة وضحاها مفترشين للأرض وملتحفين للسماء".



وتابع: "تحركوا من اجل حي الشيخ جراح كما وغيره من الاحياء المقدسية فلا يجوز القبول بتشريد هذه العائلات".



وأكد "بأننا لسنا متضامنين فحسب مع اخوتنا في هذا الحي بل قضيتهم هي قضيتنا ومعاناتهم هي معاناتنا وما يتعرضون له انما تتعرض له مدينة القدس كلها كما وشعبنا المستهدف".

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم، بأن ما يحدث في حي الشيخ جراح في القدس كما وفي غيرها من الاحياء المقدسية انما يستدعي وقفة جادة ومواقف عملية وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار والتضامن والتي لا نقلل من أهميتها ولكنها لوحدها ليست كافية لإعادة الحق السليب الى أصحابه والحفاظ على سكان حي الشيخ جراح المعرضين للتهجير في أي لحظة.