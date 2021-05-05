السعودية تدرس منع الوافدين الأجانب من الحج للعام الثاني على التوالي

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وكالة (رويترز) بأن حكومة السعودية تدرس إمكانية منع الوافدين الأجانب للعام الثاني على التوالي من أداء مناسك الحج.



وقالت الوكالة: إن ذلك يأتي بسبب مخاوف من خطر تفشي فيروس (كورونا) في المملكة، خاصة مع تطور الطفرات ومنها الهندية والبرازيلية.