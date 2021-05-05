السعودية تدرس منع الوافدين الأجانب من الحج للعام الثاني على التوالي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (رويترز) بأن حكومة السعودية تدرس إمكانية منع الوافدين الأجانب للعام الثاني على التوالي من أداء مناسك الحج.
وقالت الوكالة: إن ذلك يأتي بسبب مخاوف من خطر تفشي فيروس (كورونا) في المملكة، خاصة مع تطور الطفرات ومنها الهندية والبرازيلية.
أفادت وكالة (رويترز) بأن حكومة السعودية تدرس إمكانية منع الوافدين الأجانب للعام الثاني على التوالي من أداء مناسك الحج.
وقالت الوكالة: إن ذلك يأتي بسبب مخاوف من خطر تفشي فيروس (كورونا) في المملكة، خاصة مع تطور الطفرات ومنها الهندية والبرازيلية.
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