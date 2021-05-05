الأسير الصحفي الريماوي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ15

علاء الريماوي

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل الأسير الصحفي علاء الريماوي إضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم 15 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري التعسفي من قبل قوات الاحتلال دون توجيه تهمة له، ورفضا لظروف الاعتقال القاسية.



وكان الريماوي قد اعتقل بعد اقتحام منزله في مدينة رام الله، في 21 من الشهر الماضي، وقد أعلن لعائلته فور اعتقاله عزمه البدء بالإضراب عن الطعام.



واحتجز الأسير الريماوي في مركز توقيف "عتصيون" شمال الخليل، وجرى التحقيق معه بواسطة ضباط مخابرات الاحتلال على خلفية عمله الصحفي.



وكانت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" حكمت على الريماوي بالسجن إداريا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.