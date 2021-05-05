شؤون فلسطينية

التعليم بغزة يتحدث عن العام الدراسي المقبل وبرامج التعليم الصيفي

التعليم بغزة يتحدث عن العام الدراسي المقبل وبرامج التعليم الصيفي
رام الله - دنيا الوطن
قال محمود مطر مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي بوزارة التربية والتعليم بغزة: إن هناك احتمالية بدخول العام الدراسي المقبل، بنفس الظروف الحالية في ظل تداعيات الحالة الوبائية.

وأكد مطر خلال تصريحات لإذاعة (الأقصى) أن هناك دراسة الفئات الأكثر تضرراً من الجائحة تقوم عليها الوزارة وترتكز على صفوف المرحلة الأساسية من الأول حتى الرابع لدعم برامج التعليم.

وبين ان الوزارة لديها تواصل مع العديد من المؤسسات والجهات لتوفير الدعم اللازم لتطبيق برامج التعليم الصيفي وتنفيذها خلال فترة الإجازة الصيفية لطلبة الصفوف الدنيا كأولوية.

واشار الى ان الوزارة لديها خطة بديلة في حال لم يتوفر الدعم اللازم لتطبيق برامج التعليم الصيفي وهو أن يتم توفيرها من قبل الوزارة ذاتها.

وأوضح مطر أن هناك مشاريع قدمتها الوزارة حول برامج التعليم لدى العديد من الجهات وهناك موافقات مبدئية عليها، لكن بدون قرارات نهائية باعتمادها حتى اللحظة ونأمل أن يكون ذلك قريباً.

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