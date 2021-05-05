لبنان يقدم طلبًا للدول التي تمتلك أقمارًا صناعية لتزويده بصور مرفأ بيروت

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، 13 مذكرة قضائية يطلب فيها من دول لديها أقمار صناعية فوق لبنان، تزويده بصور تمتلكها لموقع المرفأ لاستكمال التحقيقات.



وذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية أن "المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار سطر اليوم 13 استنابة قضائية (مذكرة) إلى دول تملك أقمار اصطناعية فوق لبنان، طالبا تزويده بما تملك من صور لموقع المرفأ، وذلك في إطار استكمال التحقيقات التي يقوم بها".



وأضافت أن ذلك "بالتوازي مع التوجه للاستماع إلى شهود جدد لم يسبق أن مثلوا من قبل للإدلاء بإفاداتهم".