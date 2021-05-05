أمريكا تتهم روسيا بانتهاك نظام منع الاشتباك في سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

اتهمت الولايات المتحدة روسيا بانتهاك الاتفاقات الخاصة بمنع الاشتباك بين قوات البلدين في سوريا.



وقالت وزارة الدفاع الأمريكية: إن "التحالف ذكر بأن القوات الروسية، ورغم التزامها بشكل عام باتفاقات منع الاشتباك مع قواته، واصلت القيام بانتهاكات لم تعرض قوات التحالف للخطر".



وتابع التقرير: "نفذ كل من النظام السوري والقوات التركية والمعارضة المدعومة تركيا والقوات المرتبطة بإيران خلال ربع العام عمليات ضد تنظيم الدولة لكنها عرقلت كذلك أنشطة التحالف وقوات سوريا الديمقراطية".



وتابع البنتاغون: "قوات النظام وحلفاؤها المرتبطين بروسيا وإيران حاولوا الحد من حركة قوات التحالف بينما واصلت أنشطة المسلحين السوريين المرتبطين بتركيا صرف اهتمام قوات سوريا الديمقراطية من مكافحة تنظيم الدولة".