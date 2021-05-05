شؤون فلسطينية

مجدلاني يترأس الاجتماع الأول للفريق الوطني لمتابعة توصيات لجنة حقوق الطفل الدولية

مجدلاني يترأس الاجتماع الأول للفريق الوطني لمتابعة توصيات لجنة حقوق الطفل الدولية
رام الله - دنيا الوطن
ترأس وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للفريق الوطني لمتابعة توصيات لجنة حقوق الطفل الدولية بشأن تقرير دولة فلسطين ، في قاعة وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وفي بداية اللقاء رحب وزير الأشغال العامة والاسكان د.محمد زيارة، بانعقاد هذا الاجتماع ، متمنيا له النجاح في خدمة مصلحة الطفولة في دولة فلسطين.

ومن جانبه قال مجدلاني: إن التقرير الذي قدم إلى لجنة حقوق الطفل والنقاش الذي تم أمام اللجنة في جنيف في شهر يناير العام الماضي، لاقى ترحيبا كبيرا من اللجنة، وهذا العمل تم بجهد وتعاون الفريق الوطني.

وتابع الوزارة وبالشراكة مع وزارة الخارجية ستقود هذا الفريق لإنجاز التوصيات الواردة من لجنة حقوق الطفل وسيعمل هذا الفريق على اعداد التقارير الخاصة بالبروتوكولات الملحقة بالاتفاقية.

وأشار مجدلاني لضرورة الاتفاق على عقد اجتماعات دورية للفريق لوضع خطة التنفيذ للتوصيات، ولمتابعة الإنجاز والتقييم لكل مرحلة من مراحل العمل، وأن مشاركة المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني بالفريق يساهم بشكل كبير بالتخطيط والتنفيذ.

موضحا أن أية توصيات بحاجة إلى قرارات من الحكومة سيتم عرضها على مجلس الوزراء واتخاذ قرارات بشأنها.

وقد شارك بالاجتماع الوكيل المساعد المساعد للرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية أنور حمام ، ومدير عام الادارة العامة للأسرة والطفولة محمد القرم ، ومدير عام الشؤون القانونية الأستاذة خلود عبد الخالق، وممثثلين عن وزارة الخارجية والمغتربين، النيابة العامة، شرطة حماية الاسرة والاحداث، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة العدل، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ،ديوان قاضي القضاة، هيئة الاسرى والمحررين، ومنظمة اليونيسف، ومؤسسة انقاذ الطفل ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، والمركز الفلسطيني للارشاد المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات.

ومن الجدير ذكره أن الفريق تشكل بمرسوم رئاسي صدر في 18/11/2019، ويضم عدد من المؤسسات الحكومية برئاسة وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، لمتابعة اتفاقية حقوق الطفل في فلسطين، والذي سيشارك في مناقشة تقرير دولة فلسطين بخصوص اتفاقية حقوق الطفل، وانجازاتها فيما يتعلق بحماية حقوق الطفل.




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