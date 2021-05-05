شؤون فلسطينية

بحر: قرار أبو مازن بتأجيل الانتخابات شكّل انقلابًا على الخيار الديمقراطي

بحر: قرار أبو مازن بتأجيل الانتخابات شكّل انقلابًا على الخيار الديمقراطي
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أكد أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بغزة بالإنابة أن القدس هي خط أحمر وأن مشاركة المقدسيين في العملية الانتخابية هو حق وطني يُفرَضُ بحالة الاشتباك وصناعة المعركة مع المحتل وليس استجداءً بالموافقة الصهيونية والذي يشكل خطيئة وطنية كبرى.

ودعا بحر خلال مؤتمر صحفي عقده بغزة، رفضاً لقرار تأجيل الانتخابات، لوجوب إعادة الحياة البرلمانية في القدس والضفة، لنصرةً أهلنا في حي الشيخ جراح والعمل على تعزيز مقومات صمودهم وثباتهم ضد محاولات التهجير والتهويد، مطالباً شعبنا بالنفير العام نصرةً للقدس وخاصة في يوم 28 رمضان.

وسجل بحر اعتزاز وفخر المجلس التشريعي بغزة بثورة الشباب الثائر في القدس وانتصارهم على سطوة المحتل بإرادتهم الصلبة، وحالة الإسناد الشعبي من غزة والضفة و48 في وحدة موقف وطني، مما يدل على مركزية القدس في الصراع، وفي رسالة تحدٍ للعدو الصهيوني وجرائمه ضد الأرض والإنسان.

وقال بحر: إن قرار الرئيس محمود عباس بتعطيل الانتخابات العامة شكل ضربة للجهود الوطنية وانقلاباً على الخيار الديمقراطي والإرادة الشعبية وهو ما يَفرِضُ على المجلس التشريعي الاستمرار في تحمل الأمانة باعتباره المؤسسة البرلمانية المنتخبة من قبل الشعب، والتي تُبقى شرعيتَه الدستورية مستمرة إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية وتَسلَّم المجلس الجديد مهامه حسب القانون الأساسي الفلسطيني.

وأضاف أن المجلس التشريعي هو بيت الشعب الذي لا يتعطل بقرار مُسيَّس أو بمحكمة دستورية غير شرعية أجمع الكل الفلسطيني على بطلانها.

وشدد أن المجلس التشريعي لن يسمح بحالة الفراغ الدستوري الذي كان هدفاً لمحمود عباس من وراء قراره بتعطيل الانتخابات البرلمانية، ليبقى مغتصباً للسلطة ومتفرداً بالقرار الفلسطيني دون أية مرجعيات وطنية رغم انتهاء ولايته الدستورية منذ 09/01/2009 بحسب القانون الأساسي الفلسطيني.

وبين أن المخرج القانوني والوطني للحالة الراهنة هو إعادة تفعيل المجلس التشريعي في الضفة الغربية أسوة بغزة، ليشكل المرجعية البرلمانية لحالة الفراغ على الأداء الحكومي في الضفة، ومَدَخلاً لإعادة توحيد المؤسسات الوطنية.

ودعا د. بحر الكتل البرلمانية وأعضاء المجلس التشريعي المنتخبين جميعاً إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والعودة للعمل تحت قبة البرلمان الجامع ما بين الضفة وغزة، مطالباً السلطة الفلسطينية لوقف حالة التعطيل للحياة البرلمانية في الضفة وإنهاء قبضتها الأمنية وفتحِ بوابات المجلس التشريعي أمام رئيس المجلس وأعضائه ليقوموا بمهامهم البرلمانية ويحملوا أمانة الوطن والمواطن.

وطالب الفصائل الفلسطينية وكلَّ القوى الفاعلة إلى حماية النظام السياسي الفلسطيني من حالة التغول والتفرد في القرار السياسي بعيداً عن المجموع الوطني والعمل على تشكيل جبهة وطنية جامعة لحماية شعبنا وحقوقه ومصالحه، والعمل على تحرير القرار الوطني من أي هيمنة صهيونية أو رهنه بالأجندات الخارجية.

أخبار ذات صلة

الأسير الصحفي الريماوي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ15

الأسير الصحفي الريماوي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ15

التعليم بغزة يتحدث عن العام الدراسي المقبل وبرامج التعليم الصيفي

التعليم بغزة يتحدث عن العام الدراسي المقبل وبرامج التعليم الصيفي

مستوطنون يحرقون أراضي زراعية جنوب نابلس

مستوطنون يحرقون أراضي زراعية جنوب نابلس

غزة: وقفة احتجاجية للعمال رفضاً لتردي الأوضاع المعيشية

غزة: وقفة احتجاجية للعمال رفضاً لتردي الأوضاع المعيشية

مجدلاني يترأس الاجتماع الأول للفريق الوطني لمتابعة توصيات لجنة حقوق الطفل الدولية

مجدلاني يترأس الاجتماع الأول للفريق الوطني لمتابعة توصيات لجنة حقوق الطفل الدولية

هيئة الأسرى: جريمة محاكمة الأسير محمد الحلبي مستمرة للمرة 159

هيئة الأسرى: جريمة محاكمة الأسير محمد الحلبي مستمرة للمرة 159

&#34;الانسان&#34; يطالب بالتدخل العاجل لوقف عمليات التهجير القسري للفلسطينيين المقدسيين ووقف هجمات المستوطنين

"الانسان" يطالب بالتدخل العاجل لوقف عمليات التهجير القسري للفلسطينيين المقدسيين ووقف هجمات المستوطنين

التنمية بغزة تكشف مستجدات صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

التنمية بغزة تكشف مستجدات صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأسير الصحفي الريماوي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ15

الأسير الصحفي الريماوي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ15

مستوطنون يحرقون أراضي زراعية جنوب نابلس

مستوطنون يحرقون أراضي زراعية جنوب نابلس

غزة: وقفة احتجاجية للعمال رفضاً لتردي الأوضاع المعيشية

غزة: وقفة احتجاجية للعمال رفضاً لتردي الأوضاع المعيشية

مجدلاني يترأس الاجتماع الأول للفريق الوطني لمتابعة توصيات لجنة حقوق الطفل الدولية

مجدلاني يترأس الاجتماع الأول للفريق الوطني لمتابعة توصيات لجنة حقوق الطفل الدولية

&#34;الانسان&#34; يطالب بالتدخل العاجل لوقف عمليات التهجير القسري للفلسطينيين المقدسيين ووقف هجمات المستوطنين

"الانسان" يطالب بالتدخل العاجل لوقف عمليات التهجير القسري للفلسطينيين المقدسيين ووقف هجمات المستوطنين

الكنائس التي تسير حسب التقويم الشرقي في بيت لحم تحتفل بعيد الخضر

الكنائس التي تسير حسب التقويم الشرقي في بيت لحم تحتفل بعيد الخضر

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

حنا عيسى: المستوطنات سياسة تهويدية تتحدى القرارات الدولية

حنا عيسى: المستوطنات سياسة تهويدية تتحدى القرارات الدولية

منوعات

منذ شائعة انفصالهما.. شاهد أول ظهور لشيماء سيف مع زوجها محمد كارتر

منذ شائعة انفصالهما.. شاهد أول ظهور لشيماء سيف مع زوجها محمد كارتر

شاهد: ردة فعل غاضبة من هند القحطاني بسبب مطالبتها بارتداء الحجاب

شاهد: ردة فعل غاضبة من هند القحطاني بسبب مطالبتها بارتداء الحجاب

شاهد: ردة فعل شيرين بعد أن طُلِب منها أن تغني أغنية نانسي عجرم

شاهد: ردة فعل شيرين بعد أن طُلِب منها أن تغني أغنية نانسي عجرم

بعد مشهد زواجها بمحمد رمضان.. سمية الخشاب تثير الجدل بتصريحها الأخير

بعد مشهد زواجها بمحمد رمضان.. سمية الخشاب تثير الجدل بتصريحها الأخير

شاهد: حلقة فنان مع رامز جلال تتخطى 1.5 مليون مشاهد خلال أسبوع

شاهد: حلقة فنان مع رامز جلال تتخطى 1.5 مليون مشاهد خلال أسبوع

شاهد: ياسر جلال يثير الجدل بتصريحاته حول برنامج &#34;رامز عقله طار&#34;

شاهد: ياسر جلال يثير الجدل بتصريحاته حول برنامج "رامز عقله طار"

بسبب عملية جراحية.. ريهام سعيد توضح حقيقة إزالة أنفها بشكل كامل

بسبب عملية جراحية.. ريهام سعيد توضح حقيقة إزالة أنفها بشكل كامل

شاهد: حمو بيكا يغضب الجمهور بسبب ما طلبه من الأطباء

شاهد: حمو بيكا يغضب الجمهور بسبب ما طلبه من الأطباء

شاهد: ميريام فارس تلفت أنظار الجميع بتحضيراتها الغريبة ليوم ميلادها

شاهد: ميريام فارس تلفت أنظار الجميع بتحضيراتها الغريبة ليوم ميلادها

شاهد: الجمهور يهاجم ياسمين صبري و يقارن شكلها الحالي مع الماضي

شاهد: الجمهور يهاجم ياسمين صبري و يقارن شكلها الحالي مع الماضي

عربي

لبنان يقدم طلبًا للدول التي تمتلك أقمارًا صناعية لتزويده بصور مرفأ بيروت

لبنان يقدم طلبًا للدول التي تمتلك أقمارًا صناعية لتزويده بصور مرفأ بيروت

أمريكا تتهم روسيا بانتهاك نظام منع الاشتباك في سوريا

أمريكا تتهم روسيا بانتهاك نظام منع الاشتباك في سوريا

الرئيس التونسي يدعو لـ&#34;حوار مختلف&#34; لإخراج البلاد من أزمتها

الرئيس التونسي يدعو لـ"حوار مختلف" لإخراج البلاد من أزمتها

شهيد و6 جرحى في عدوان إسرائيلي على الأراضي السورية

شهيد و6 جرحى في عدوان إسرائيلي على الأراضي السورية