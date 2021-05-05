التنمية بغزة تكشف مستجدات صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، أنهم بانتظار صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية قبل عيد الفطر، كما أعلنت الوزارة برام الله.



وقالت الكحلوت، وفق ما نقلت وكالة (الرأي): إن صرف هذه الدفعة المستحقة تأخر كثيراً وكان من المفترض أن تُصرف نهاية آذار/ مارس الماضي.



وأشارت أن إعادة 360 أسرة محجوبة للدفعة المرتقب صرفها ولن يبقى إلا القليل من المحجوبين وتقريبا حُل ملف المحجوبين بنسبة 70%.



وأوضحت الكحلوت أنه سيتم صرف مخصصات الشؤون على ثلاث دفعات خلال العام، الأولى قبيل حلول العيد والثانية في سبتمبر والثالثة نهاية العام.



وختمت بالقول: "استفاد من برنامج المساعدات الرمضانية بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية قرابة 52 ألف أسرة فقيرة ومستمرون في البرنامج حتى تصل المساعدات لكافة الأسر المحتاجة".