الكنائس التي تسير حسب التقويم الشرقي في بيت لحم تحتفل بعيد الخضر

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رام الله - دنيا الوطن

تبدأ الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي في بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور، اليوم الأربعاء، احتفالاتها بعيد الخضر "القديس جيورجيوس".



وللعام الثاني على التوالي وبسبب الظروف التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس "كورونا"، ستقتصر الاحتفالات على المراسم الدينية، وهي صلاة الغروب في اليوم الأول، والقداس الإلهي، في اليوم الثاني.