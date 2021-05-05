شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات في مناطقة مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلة تخللها اعتقال عددا من المواطنين، بينهم سيدتان من بلدتي عقربا وترمسعيا.

وتواصل قوات الاحتلال عمليات تمشيط واسعة في القرى الممتدة بين نابلس ورام الله، حيث نشرت الحواجز العسكرية وكثفت دورياتها واقتحامها المنازل بحثا عن منفذ عملية زعترة.

واعتقلت قوات الاحتلال السيدة سناء الشلبي، بعد يوم من اعتقال نجلها أحمد، فيما أفرجت عنها لاحقا بعد عدة ساعات من التحقيق.

ومنذ يوم الأحد تحاول قوات الاحتلال الوصول إلى منفذ عملية إطلاق النار التي نفذت بالقرب من حاجز زعترة، وأدت إلى إصابة ثلاثة مستوطنين وصفت جراح اثنين منهم بالخطرة.

واعتقلت قوات الاحتلال سيدة بعد مداهمة منزلها في بلدة عقربا قضاء نابلس، فيما اعتدت على عدة شبان على مدخل بلدة ترمسعيا.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت السيدة أمل بني منية واقتادتها الى جهة غير معلومة، علما بأنها زوجة المعتقل الشيخ عماد الصوص بني منية الذي اعتقل، صباح الثلاثاء، من عقربا.

وإثر الاقتحام اندلعت مواجهات عنيفة قام الاحتلال خلالها بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت صوب الشبان والمنازل.

كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على عدة شبان بعد إيقاف مركبة عند مدخل بلدة ترمسعيا قضاء رام الله.

وقام قطعان المستوطنين برشق مركبات المواطنين بالحجارة على طريق رام الله/ نابلس بالقرب من مستوطنه "عيلي" الأمر الذي أدى الى تحطيم زجاج العديد من المركبات.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المرشح عن قائمة حماس "القدس موعدنا" فادي جهاد عمرو بعد اقتحام منزله في دورا جنوب الخليل، وتفتيشه والتخريب في محتوياته.

واعتقلت قوات الاحتلال منذر زونة من دورا، والشيخ سمير بحيص من مدينة يطا، وساري أبو سيف من بلدة السموع، وعمر النطاح من بلدة إذنا، وحسين اطبيش من حدب الفوار، وجميعهم أسرى محررين وقيادات ونشطاء في حركة حماس.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وداهمت بعض المنازل، واعتقلت كل من: الأسير المحرر محمد وحيد حمد الخطيب (22 عاما)، وعبد الله مراد فريد الخطيب (17 عاما)، وعز اسامة صلاح الدين (18 عاما)، وشقيقه صلاح اسامة صلاح الدين (16 عاما)، والأسير المحرر مهدي حسين عيادة صلاح الدين (18 عاما).

 وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي حملات اعتقالات في الضفة الغربية، يرافقها عمليات دهم وتخريب وإرهاب السكان الآمنين.

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