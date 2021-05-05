شؤون فلسطينية

حنا عيسى: المستوطنات سياسة تهويدية تتحدى القرارات الدولية

حنا عيسى: المستوطنات سياسة تهويدية تتحدى القرارات الدولية
حنا عيسى
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، على عدم شرعية وقانونية المستوطنات والمستوطنين الاسرائيليين، فالجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت بتاريخ 22/11/1974م  في قرارها التاريخي الذي نص  على (أن الجمعية العامة تؤكد من جديد حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف, في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها), وطالبت بإعادتهم.

وشددت على ان الاحترام الكلي لحقوق الشعب الفلسطيني هذه غير القابلة للتصرف, و إحقاق هذه الحقوق, امر لا غنى عنهما لحل قضية فلسطين.

وأشار، “منذ أن احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عام 1967م وهي تمارس سياسة التوسع، والتهويد واغتصاب الأرض بالقوة وعمليات الاستيطان, والهدم, والقصف, والتهويل, والانتهاكات بشتى انواعها القمعية حتى وصل بها الامر الى تغيير الاجراءات الادارية والتشريعية وخاصة على مدينة القدس“.

ولفت، “اتخذ مجلس الأمن الدولي قرار رقم ( 252 ) الخاص بتطبيق القانون والتشريعات والاجراءات الإدارية الإسرائيلية على القدس الشرقية الصادر بتاريخ 21/ ايار/ 1968م, والذي  ينص على (ان جميع الاجراءات الادارية و التشريعية, و جميع الاعمال التي قامت بها اسرائيل بما في ذلك مصادرة الاراضي و الاملاك من شأنها ان تؤدي الى تغيير في وضع القدس)“.

وتابع، “تدعيما لهذا القرار, استند مجلس الامن الى نظام رقم 43 من أنظمة لاهاي الصادرة عام 1907م, حيث ينص على انه (يجب على القوة المحتلة أن تستمر في تطبيق المبادى القانونية التي كانت مرعية الإجراء قبل بداية الاحتلال)”.

ونوه، “قرار الامم المتحدة رقم 1514 (15) إعلان منح الإستقلال للبلاد المستعمرة وشعوبها نص على (ان إخضاع الشعوب للاستبعاد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل انكاراً لحقوق الانسان الاساسية, ويناقض ميثاق الأمم المتحدة, ويعيق قضية السلم و التعاون العالميين بأن (لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها), ولها بمقتضى هذا الحق ان تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية الى تحقيق انمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي”.

وأضاف، “أما المادة (35) من البروتكول الاضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية ينص على (أن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب القتال ليس حقاً لا تقيده قيود“.

وأكد، “ يحظر على اسرائيل استخدام الاسلحة والقذائف والمواد والقتال التي من شأنها احداث اصابات أو آلام لا مبرر لها ضد الشعب العربي الفلسطيني“. مشيرا أنه حسب المادة رقم (20) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام1949م يجب على اسرائيل احترام وحماية الموظفين المختصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وادارة المستشفيات المدنية بمن فيهم الاشخاص المكلفين بالبحث عن الجرحى و المرضى المدنيين و العجزة والنساء النفاس و جمعهم و نقلهم و معالجتهم.

ولفت، “حول حرية تقييد الحركة, فالمادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948م تنص على أن (لكل فرد حق حرية التنقل وفي اختيار محل اقامته داخل حدود الدولة) فلكل فرد حق في مغادرة اي بلد, بما في ذلك بلده, وفي العودة الى بلده”.

وبين، “أما المادة (49) من إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م تنص على انه (لا يجوز لدولة الاحتلال ان ترحل او تنقل جزءاً من سكانها المدنيين الى الاراضي التي تحتلها”.

أخبار ذات صلة

الكنائس التي تسير حسب التقويم الشرقي في بيت لحم تحتفل بعيد الخضر

الكنائس التي تسير حسب التقويم الشرقي في بيت لحم تحتفل بعيد الخضر

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

الاحتلال يحاصر غرفة زراعية خلال اقتحام بلدة عقربا

الاحتلال يحاصر غرفة زراعية خلال اقتحام بلدة عقربا

6 وفيات و612 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

6 وفيات و612 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

الاحتلال يواصل اجتياح &#34;عقربا&#34; ويفجر منشأة زراعية

الاحتلال يواصل اجتياح "عقربا" ويفجر منشأة زراعية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت قيادات وأسرى محررين بالخليل

الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت قيادات وأسرى محررين بالخليل

أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم الأربعاء

أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم الأربعاء

مصطفى البرغوثي: التطهير العرقي في الشيخ جراح لن يمر

مصطفى البرغوثي: التطهير العرقي في الشيخ جراح لن يمر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

حنا عيسى: المستوطنات سياسة تهويدية تتحدى القرارات الدولية

حنا عيسى: المستوطنات سياسة تهويدية تتحدى القرارات الدولية

الاحتلال يواصل اجتياح &#34;عقربا&#34; ويفجر منشأة زراعية

الاحتلال يواصل اجتياح "عقربا" ويفجر منشأة زراعية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت قيادات وأسرى محررين بالخليل

الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت قيادات وأسرى محررين بالخليل

مصطفى البرغوثي: التطهير العرقي في الشيخ جراح لن يمر

مصطفى البرغوثي: التطهير العرقي في الشيخ جراح لن يمر

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من بلدة حزما

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من بلدة حزما

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غد الخميس

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الخميس

قيادي بـ (حماس) يعلق على &#34;تحذير&#34; محمد الضيف بشأن الشيخ جراح

قيادي بـ (حماس) يعلق على "تحذير" محمد الضيف بشأن الشيخ جراح

منوعات

شاهد: ردة فعل غاضبة من هند القحطاني بسبب مطالبتها بارتداء الحجاب

شاهد: ردة فعل غاضبة من هند القحطاني بسبب مطالبتها بارتداء الحجاب

شاهد: ردة فعل شيرين بعد أن طُلِب منها أن تغني أغنية نانسي عجرم

شاهد: ردة فعل شيرين بعد أن طُلِب منها أن تغني أغنية نانسي عجرم

بعد مشهد زواجها بمحمد رمضان.. سمية الخشاب تثير الجدل بتصريحها الأخير

بعد مشهد زواجها بمحمد رمضان.. سمية الخشاب تثير الجدل بتصريحها الأخير

شاهد: حلقة فنان مع رامز جلال تتخطى 1.5 مليون مشاهد خلال أسبوع

شاهد: حلقة فنان مع رامز جلال تتخطى 1.5 مليون مشاهد خلال أسبوع

شاهد: ياسر جلال يثير الجدل بتصريحاته حول برنامج &#34;رامز عقله طار&#34;

شاهد: ياسر جلال يثير الجدل بتصريحاته حول برنامج "رامز عقله طار"

بسبب عملية جراحية.. ريهام سعيد توضح حقيقة إزالة أنفها بشكل كامل

بسبب عملية جراحية.. ريهام سعيد توضح حقيقة إزالة أنفها بشكل كامل

شاهد: حمو بيكا يغضب الجمهور بسبب ما طلبه من الأطباء

شاهد: حمو بيكا يغضب الجمهور بسبب ما طلبه من الأطباء

شاهد: ميريام فارس تلفت أنظار الجميع بتحضيراتها الغريبة ليوم ميلادها

شاهد: ميريام فارس تلفت أنظار الجميع بتحضيراتها الغريبة ليوم ميلادها

شاهد: الجمهور يهاجم ياسمين صبري و يقارن شكلها الحالي مع الماضي

شاهد: الجمهور يهاجم ياسمين صبري و يقارن شكلها الحالي مع الماضي

شاهد: مي كساب تثير الجدل &#34;أول مرة أصوم من خمس سنوات&#34;

شاهد: مي كساب تثير الجدل "أول مرة أصوم من خمس سنوات"

عربي

لإعادة تطبيع العلاقات.. وفدٌ تركي يزور القاهرة الأربعاء

لإعادة تطبيع العلاقات.. وفدٌ تركي يزور القاهرة الأربعاء

الصحة الأردنية: 30 وفاة و1530 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: 30 وفاة و1530 إصابة جديدة بـ(كورونا)

بسبب (كورونا).. العراق يفرض حظر التجوال الشامل لـ10 أيام

بسبب (كورونا).. العراق يفرض حظر التجوال الشامل لـ10 أيام

الصحة السعودية: وفيات (كورونا) بالمملكة ترتفع إلى 7006

الصحة السعودية: وفيات (كورونا) بالمملكة ترتفع إلى 7006