شؤون فلسطينية

الاحتلال يحاصر غرفة زراعية خلال اقتحام بلدة عقربا

الاحتلال يحاصر غرفة زراعية خلال اقتحام بلدة عقربا
رام الله - دنيا الوطن
حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، غرفة زراعية في المنطقة الشرقية الشمالية لبلدة عقربا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال جددت اقتحامها لبلدة عقربا، وحاصرت غرفة زراعية في منطقة "القطعة" شرق شمال البلدة، وأقدمت على تفجير أحد جدرانها.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال أطلقت قذيفة باتجاه غرفة زراعية، وسط سماع دوي انفجار ومطالبات عبر مكبرات الصوت أشخاصا بتسليم أنفسهم.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات جديدة نحو المنطقة والغرفة التي تحاصرها شرق بلدة عقربا.

ولفتت مصادر محلية إلى أن الغرفة التي يحاصرها الاحتلال في منطقة القطعة شرق عقربا تعود للمعتقل عماد فتح الله الصوص.

وتواصل قوات الاحتلال عمليات تمشيط واسعة في القرى الممتدة بين نابلس ورام الله، حيث نشرت الحواجز العسكرية وكثفت دورياتها واقتحامها المنازل بحثا عن منفذ عملية زعترة.

ومنذ يوم الأحد تحاول قوات الاحتلال الوصول إلى منفذ عملية إطلاق النار التي نفذت بالقرب من حاجز زعترة، وأدت إلى إصابة ثلاثة مستوطنين وصفت جراح اثنين منهم بالخطرة.

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