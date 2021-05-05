6 وفيات و612 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 6 حالات وفاة و612 إصابة جديدة بفيروس كورون، بعد اجراء 2301 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.



وسجلت الصحة، في تقريرها حول الحالة الوبائية في قطاع غزة تعافي 1330حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.



وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 103144 إصاب، فيما إجمالي الحالات النشطة 10694 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 91523 حالة.



وبينت أن إجمالي الوفيات 927 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 258 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 187 حالة.



وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 110400 جرعة وهي تكفي لـ 55200 شخص، فيما إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 37947 شخص.