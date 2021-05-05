الاحتلال يواصل اجتياح "عقربا" ويفجر منشأة زراعية

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رام الله - دنيا الوطن

واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اجتياحها لبلدة عقربا جنوب نابلس، وحاصرت وفجرت منشأة زراعية في المنطقة الشرقية الشمالية.



وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال جددت اقتحامها لبلدة عقربا، اليوم الأربعاء، وحاصرت غرفة زراعية في منطقة "القطعة" شرق شمال البلدة، واقدمت على تفجير أحد جدرانها.



واضافت المصادر أن قوات الاحتلال تطالب اشخاص عبر مكبرات الصوت بتسليم أنفسهم.