دولي

نتنياهو يبلغ ريفلين بعدم قدرته على تشكيل حكومة جديدة

نتنياهو يبلغ ريفلين بعدم قدرته على تشكيل حكومة جديدة
رام الله - دنيا الوطن
انتهت، الليلة الماضية، الـ28 يوما، وهي الفترة القانونية للتكليف، أو التفويض، الذي منحه الرئيس الإسرائيلي ريفلين، لزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومة جديدة.

وقالت القناة الـ13، اليوم الأربعاء، إن نتنياهو أعاد الليلة تفويض تشكيل الحكومة الى الرئيس ريفلين، بعد فشله في تشكل الحكومة.

وبحسب القناة، أعلن ريفلين أنه سيلتقي صباح اليوم مع رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت، ورئيس حزب "يش عتيد" يائير لبيد، لمناقشة منحهما التكليف.

وأشارت الى أن الأحزاب الإسرائيلية، ستقدم اعتبارا من اليوم، توصياتها مجددا للرئيس ريفلين، حول الشخص المناسب لمنحه التفويض لتشكيل الحكومة.

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