الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت قيادات وأسرى محررين بالخليل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم، حملة اعتقالات في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، طالت أسرى محررين وقيادات في حركة حماس، بينهم مرشح على قائمة القدس موعدنا.



ووفق موقع (حرية نيوز) المقرب من حركة حماس، فقد اعتقلت قوات الاحتلال المرشح عن قائمة حماس "القدس موعدنا" فادي جهاد عمرو بعد اقتحام منزله في دورا جنوب الخليل، وتفتيشه والتخريب في محتوياته.



وبحسب الموقع فإن المرشح فادي عمرو، أسير محرر أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال، ويعد أحد قادة إضراب الأسرى الإداريين في سجن عوفر عام 2014م، ووالده الشيخ جهاد عمرو أحد وجهاء محافظة الخليل.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر منذر زونة، بعد دهم وتفتيش منزله في مدينة دورا، والأسير المحرر الشيخ سمير بحيص بعد دهم وتفتيش منزله في مدينة يطا قضاء الخليل.



واعتقل قوات الاحتلال الأسرى المحررين ساري أبو سيف من بلدة السموع، وعمر النطاح من بلدة إذنا، وحسين اطبيش من حدب الفوار.