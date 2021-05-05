مصطفى البرغوثي: التطهير العرقي في الشيخ جراح لن يمر

مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

وصف مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية محاولات الحكومة الإسرائيلية طرد السكان الفلسطينيين من منازلهم في الشيخ جراح بالتطهير العرقي والتطبيق الفعلي لمنظومة الأبرتهايد و التمييز العنصري الإسرائيلية.



و قال البرغوثي إن هناك ترابطا واضحا بين ما يجري في الشيخ جراح وسلوان و ما جرى في الخان الأحمر والنقب وعمليات الاستيطان الاستعماري في أحياء القدس والضفة الغربية.



وأضاف ان ما يجري هو نشاط محموم للمنظومة اليمينية العنصرية الإسرائيلية لفرض الضم والتهويد و تكرار مآسي النكبة عام 1948.



وقال البرغوثي: إن هذا النشاط و مخططات الحركة الصهيونية للتطهير العرقي لن تمر بفضل صمود و مقاومة أبناء و بنات الشعب الفلسطيني، ولكن ذلك يتطلب الإسراع في توحيد النضال الفلسطيني بكل مكوناته لإفشال التطهير العرقي الخطير.