شؤون فلسطينية

مصطفى البرغوثي: التطهير العرقي في الشيخ جراح لن يمر

مصطفى البرغوثي: التطهير العرقي في الشيخ جراح لن يمر
مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
وصف مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية محاولات الحكومة الإسرائيلية طرد السكان الفلسطينيين من منازلهم في الشيخ جراح بالتطهير العرقي والتطبيق الفعلي لمنظومة الأبرتهايد و التمييز العنصري الإسرائيلية.

و قال البرغوثي إن هناك ترابطا واضحا بين ما يجري في الشيخ جراح وسلوان  و ما جرى في الخان الأحمر والنقب وعمليات الاستيطان الاستعماري في أحياء القدس والضفة الغربية.

وأضاف ان ما يجري هو نشاط محموم للمنظومة اليمينية العنصرية الإسرائيلية لفرض الضم والتهويد و تكرار مآسي النكبة عام 1948.

وقال البرغوثي: إن هذا النشاط و مخططات الحركة الصهيونية للتطهير العرقي لن تمر بفضل صمود و مقاومة أبناء و بنات الشعب الفلسطيني، ولكن ذلك يتطلب الإسراع في توحيد النضال الفلسطيني بكل مكوناته لإفشال التطهير العرقي الخطير.

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