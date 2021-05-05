الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من بلدة حزما

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عددا من الشبان والفتية من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.



وقال مراسلنا، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت بعض المنازل، واعتقلت كل من: الأسير المحرر محمد وحيد حمد الخطيب (22 عاما)، وعبد الله مراد فريد الخطيب (17 عاما)، وعز اسامة صلاح الدين (18 عاما)، وشقيقه صلاح اسامة صلاح الدين (16 عاما)، والأسير المحرر مهدي حسين عيادة صلاح الدين (18 عاما).