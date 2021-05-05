شهيد و6 جرحى في عدوان إسرائيلي على الأراضي السورية

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رام الله - دنيا الوطن

استشهد مواطن سوري وجرح ستة آخرين بينهم طفل ووالدته في قصف إسرائيلي جوي استهدف الأراضي السورية، وتحديدا جنوب غرب اللاذقية، فجر اليوم الأربعاء.



ونقل مصدر عسكري لوكالة "سانا" أنه "حوالي الساعة الثانية و18 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب غرب اللاذقية مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الساحلية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".



وأضاف المصدر أن "العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد مدني وجرح ستة آخرين بينهم طفل ووالدته في حصيلة أولية إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية من بينها منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية".