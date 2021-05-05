تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية المتداولة في فلسطين مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأربعاء الموافق 5 آيار/ مايو 2021، على النحو التالي:



الدولار الأمريكي = 3.25 شيكل



الدينار الأردني = 4.58 شيكل



اليورو الأوروبي = 3.91 شيكل



الجنيه المصري = 0.21 شيكل.