تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية المتداولة في فلسطين مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأربعاء الموافق 5 آيار/ مايو 2021، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي = 3.25 شيكل
الدينار الأردني = 4.58 شيكل
اليورو الأوروبي = 3.91 شيكل
الجنيه المصري = 0.21 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية المتداولة في فلسطين مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأربعاء الموافق 5 آيار/ مايو 2021، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي = 3.25 شيكل
الدينار الأردني = 4.58 شيكل
اليورو الأوروبي = 3.91 شيكل
الجنيه المصري = 0.21 شيكل.
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