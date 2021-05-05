طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الخميس

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، فجر اليوم الأربعاء، عن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الخميس.





وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الخميس (6 مايو)، والذين عليهم التواجد الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح لتسهيل سفرهم.





وطالبت المسافرين التوجه لإجراء فحص كورونا بدءاً من الساعة 9:00 صباح الأربعاء في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً في جميع المحافظات.













رام الله - دنيا الوطن