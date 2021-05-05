ماذا علق "الإعلام الإسرائيلي" على تحذير محمد الضيف؟

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

علق صحفيون ووسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم، على تحذيرات أطلق قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، بشأن أحداث الشيخ جراح والقدس.



وقالت الصحفية، دانا بن شمعون، إن "حماس اختارت أن تضع الضيف في الواجهة، وتصدر رسالة باسمه وليس نقلا عن قياديين آخرين، لتؤكد أنها على استعداد لتصعيد الأوضاع وأن جهوزيتها العسكرية في أعلى درجة".



وأضافت: "جاء ذلك قبل انتهاء مهلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية بـ 15 دقيقة لإرباك إسرائيل وتوجيه تحذير للحكومة المقبلة".



ويضيف الصحفي، تال ليف رام، من صحيفة (معاريف): "في أحداث أكبر بكثير مما يحدث الليلة في الشيخ جراح أو مؤخرًا في القدس، كان الضيف صامتًا".



وأضاف: "خروجه اليوم من خزانة الصمت دليل على تصميم حماس على إشعال المنطقة - تصريحه الليلة ليس تحذيرا بل مادة حارقة".



ووجه قائد هيئة الأركان في كتائب القسام، محمد الضيف، مساء الثلاثاء، تحذيراً للاحتلال الإسرائيلي، بشأن حي الشيخ جراح.



وفق تصريح أبرزته قناة الناطق باسم القسام، أبو عبيدة عبر (تليجرام)، فإن الضيف وجه بالتحية إلى أهلنا الصامدين في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.



وأكد بأن "قيادة المقاومة والقسام ترقب ما يجري عن كثب، ويوجه قائد الأركان تحذيراً واضحاً وأخيراً للاحتلال ومغتصبيه بأنه إن لم يتوقف العدوان على أهلنا في حي الشيخ جراح في الحال فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسيدفع العدو الثمن غالياً".