شؤون فلسطينية

ماذا علق "الإعلام الإسرائيلي" على تحذير محمد الضيف؟

ماذا علق "الإعلام الإسرائيلي" على تحذير محمد الضيف؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
علق صحفيون ووسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم، على تحذيرات أطلق قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، بشأن أحداث الشيخ جراح والقدس.

وقالت الصحفية، دانا بن شمعون، إن "حماس اختارت أن تضع الضيف في الواجهة، وتصدر رسالة باسمه وليس نقلا عن قياديين آخرين، لتؤكد أنها على استعداد لتصعيد الأوضاع وأن جهوزيتها العسكرية في أعلى درجة".

وأضافت: "جاء ذلك قبل انتهاء مهلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية بـ 15 دقيقة لإرباك إسرائيل وتوجيه تحذير للحكومة المقبلة".

ويضيف الصحفي، تال ليف رام، من صحيفة (معاريف): "في أحداث أكبر بكثير مما يحدث الليلة في الشيخ جراح أو مؤخرًا في القدس، كان الضيف صامتًا".

وأضاف: "خروجه اليوم من خزانة الصمت دليل على تصميم حماس على إشعال المنطقة - تصريحه الليلة ليس تحذيرا بل مادة حارقة".

ووجه قائد هيئة الأركان في كتائب القسام، محمد الضيف، مساء الثلاثاء، تحذيراً للاحتلال الإسرائيلي، بشأن حي الشيخ جراح.

وفق تصريح أبرزته قناة الناطق باسم القسام، أبو عبيدة عبر (تليجرام)، فإن الضيف وجه بالتحية إلى أهلنا الصامدين في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وأكد بأن "قيادة المقاومة والقسام ترقب ما يجري عن كثب، ويوجه قائد الأركان تحذيراً واضحاً وأخيراً للاحتلال ومغتصبيه بأنه إن لم يتوقف العدوان على أهلنا في حي الشيخ جراح في الحال فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسيدفع العدو الثمن غالياً".

أخبار ذات صلة

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غد الخميس

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الخميس

قيادي بـ (حماس) يعلق على &#34;تحذير&#34; محمد الضيف بشأن الشيخ جراح

قيادي بـ (حماس) يعلق على "تحذير" محمد الضيف بشأن الشيخ جراح

&#34;الداخلية&#34; بغزة: بدء سريان وقف حركة المركبات يومياً عند الساعة 12 ليلاً

"الداخلية" بغزة: بدء سريان وقف حركة المركبات يومياً عند الساعة 12 ليلاً

مصرع مواطن بحادث سير في رام الله

مصرع مواطن بحادث سير في رام الله

محمد الضيف يوجه تحذيراً للاحتلال بشأن حي الشيخ جراح

محمد الضيف يوجه تحذيراً للاحتلال بشأن حي الشيخ جراح

نابلس: مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية ويعتدون على مركبات المواطنين

نابلس: مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية ويعتدون على مركبات المواطنين

قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتعتدي على آخرين في حي الشيخ جراح بالقدس

قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتعتدي على آخرين في حي الشيخ جراح بالقدس

كتائب القسام: تصريح &#34;مقتضب ومهم&#34; لقائد هيئة أركان القسام محمد الضيف

كتائب القسام: تصريح "مقتضب ومهم" لقائد هيئة أركان القسام محمد الضيف

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مصرع مواطن بحادث سير في رام الله

مصرع مواطن بحادث سير في رام الله

نابلس: مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية ويعتدون على مركبات المواطنين

نابلس: مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية ويعتدون على مركبات المواطنين

قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتعتدي على آخرين في حي الشيخ جراح بالقدس

قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتعتدي على آخرين في حي الشيخ جراح بالقدس

كتائب القسام: تصريح &#34;مقتضب ومهم&#34; لقائد هيئة أركان القسام محمد الضيف

كتائب القسام: تصريح "مقتضب ومهم" لقائد هيئة أركان القسام محمد الضيف

الأسير علي الحروب يواجه تفاقمًا بوضعه الصحي بعد خضوعه لعملية جراحية

الأسير علي الحروب يواجه تفاقمًا بوضعه الصحي بعد خضوعه لعملية جراحية

الإفراج عن المقدسي &#34;أحمد فراح&#34; بكفالة مالية وإبعاده 15 يومًا عن حي الشيخ جراح

الإفراج عن المقدسي "أحمد فراح" بكفالة مالية وإبعاده 15 يومًا عن حي الشيخ جراح

قرار بتمديد توقيف الجريح منصور عمرو ونقله الى &#34;عيادة سجن الرملة&#34;

قرار بتمديد توقيف الجريح منصور عمرو ونقله الى "عيادة سجن الرملة"

حاملاً رسائل من الرئيس.. المالكي يصل موسكو في مستهل جولة أوروبية

حاملاً رسائل من الرئيس.. المالكي يصل موسكو في مستهل جولة أوروبية

منوعات

شاهد: مي كساب تثير الجدل &#34;أول مرة أصوم من خمس سنوات&#34;

شاهد: مي كساب تثير الجدل "أول مرة أصوم من خمس سنوات"

شاهد: منة عرفة تصدم جمهورها بصوتها و عمرها الحقيقي

شاهد: منة عرفة تصدم جمهورها بصوتها و عمرها الحقيقي

شاهد: باسم ياخور يُدخل زوجته في نوبة بكاء.. ما السبب ؟

شاهد: باسم ياخور يُدخل زوجته في نوبة بكاء.. ما السبب ؟

شاهد: بسبب هذا الخطأ.. أحمد سعد يتعرض للسخرية والإنتقاد الجارح

شاهد: بسبب هذا الخطأ.. أحمد سعد يتعرض للسخرية والإنتقاد الجارح

بعد ظهورها بفستان زفاف أبيض.. ما حقيقة زواج مايا دياب ؟

بعد ظهورها بفستان زفاف أبيض.. ما حقيقة زواج مايا دياب ؟

بعد إجراء العديد من العمليات الجراحية.. هل قررت حورية فرغلي الإعتزال ؟

بعد إجراء العديد من العمليات الجراحية.. هل قررت حورية فرغلي الإعتزال ؟

ما حقيقة اتهام ياسمين عبد العزيز بالغدر ؟

ما حقيقة اتهام ياسمين عبد العزيز بالغدر ؟

بعد مشهده مع سمية الخشاب.. شاهد ماذا فعلت الغيرة بشقيقة محمد رمضان

بعد مشهده مع سمية الخشاب.. شاهد ماذا فعلت الغيرة بشقيقة محمد رمضان

شاهد: ماذا علقت سمية الخشاب على إحياء طليقها حفل زفافها ؟

شاهد: ماذا علقت سمية الخشاب على إحياء طليقها حفل زفافها ؟

محمد رمضان يُوجه رسالة لأهالي غزة بسبب مشاهد المخدرات

محمد رمضان يُوجه رسالة لأهالي غزة بسبب مشاهد المخدرات

عربي

لإعادة تطبيع العلاقات.. وفدٌ تركي يزور القاهرة الأربعاء

لإعادة تطبيع العلاقات.. وفدٌ تركي يزور القاهرة الأربعاء

الصحة الأردنية: 30 وفاة و1530 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: 30 وفاة و1530 إصابة جديدة بـ(كورونا)

بسبب (كورونا).. العراق يفرض حظر التجوال الشامل لـ10 أيام

بسبب (كورونا).. العراق يفرض حظر التجوال الشامل لـ10 أيام

الصحة السعودية: وفيات (كورونا) بالمملكة ترتفع إلى 7006

الصحة السعودية: وفيات (كورونا) بالمملكة ترتفع إلى 7006